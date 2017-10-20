19:30
+16
USD 68.65
EUR 81.04
RUB 1.19
Экономика

Кыргызстан решил денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в рамках ЕАЭС

Кыргызстан решил денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в рамках ЕАЭС. В парламент уже поступил соответствующий законопроект. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

По их данным, на рассмотрение в общий отдел парламента поступил законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, подписанное в 2016 году. Из общего отдела документ отправят на подпись торага Жогорку Кенеша, а затем на рассмотрение профильного комитета — по международным делам, обороне и безопасности.

Напомним, что этим соглашением казахстанская сторона в целях содействия процессам интеграции КР в Евразийский экономический союз должна была оказать кыргызской стороне помощь, эквивалентную $100 миллионам. Первый транш в $41 миллион должен был поступить уже на этой неделе.
Ссылка:
просмотров: 1017
Версия для печати
Материалы по теме
Производителей и грузоперевозчиков попросили воздержаться от пересечения границы
Электроприборы в ЕАЭС станут экономнее на 35-40 процентов
Кыргызстан — Казахстан: статус «все сложно»
Почему не нужно паниковать по поводу ситуации на кыргызско-казахской границе
Добрались до воды. Кыргызстан намерен осушить Кировское водохранилище
В Кыргызстане будут давать кредиты для внедрения принципов ХАССП на предприятиях
Казахстан заявляет, что из Кыргызстана везут зараженные фрукты и овощи
Проблема «серого» импорта из Китая выросла после вступления Кыргызстана в ЕАЭС
Казахстан предложил ограничить экспорт угля
Золотодобывающий сектор утратил роль драйвера экономики Кыргызстана
Популярные новости
Добрались до&nbsp;воды. Кыргызстан намерен осушить Кировское водохранилище Добрались до воды. Кыргызстан намерен осушить Кировское водохранилище
Продажа MegaCom. Кто стоит за&nbsp;Еленой Нагорной? Продажа MegaCom. Кто стоит за Еленой Нагорной?
Казахстан предложил ограничить экспорт угля Казахстан предложил ограничить экспорт угля
Почему не&nbsp;нужно паниковать по&nbsp;поводу ситуации на&nbsp;кыргызско-казахской границе Почему не нужно паниковать по поводу ситуации на кыргызско-казахской границе
Бизнес
Как сэкономить на&nbsp;связи, если ты&nbsp;СТУДЕНТ? Как сэкономить на связи, если ты СТУДЕНТ?
Бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom: быстрый и&nbsp;удобный Бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom: быстрый и удобный
Подключи &laquo;Автоинформатор о&nbsp;низком балансе&raquo; абсолютно бесплатно! Подключи «Автоинформатор о низком балансе» абсолютно бесплатно!
Покупай любой смартфон в&nbsp;рассрочку в&nbsp;O!Store и&nbsp;получай приятные бонусы Покупай любой смартфон в рассрочку в O!Store и получай приятные бонусы