Кыргызстан решил денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в рамках ЕАЭС. В парламент уже поступил соответствующий законопроект. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

По их данным, на рассмотрение в общий отдел парламента поступил законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, подписанное в 2016 году. Из общего отдела документ отправят на подпись торага Жогорку Кенеша, а затем на рассмотрение профильного комитета — по международным делам, обороне и безопасности.

Напомним, что этим соглашением казахстанская сторона в целях содействия процессам интеграции КР в Евразийский экономический союз должна была оказать кыргызской стороне помощь, эквивалентную $100 миллионам. Первый транш в $41 миллион должен был поступить уже на этой неделе.