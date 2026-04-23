Кыргызстан первым попал под механизм ЕС по борьбе с обходом санкций

Послы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 22 апреля одобрили новый пакет санкций против РФ, принятие которого блокировали Венгрия и Словакия из-за прекращения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил Bloomberg.

Послы пришли к согласию после того, как Украина объявила о завершении ремонта трубопровода и возобновлении поставок.

Ожидается, что процедура завершится сегодня во второй половине дня, после чего пакет будет считаться окончательно принятым и опубликованным в Официальном журнале ЕС.

Изначально Еврокомиссия планировала принять 20-й пакет еще в феврале, но его согласование затянулось, пишет Reuters.

Новый пакет санкций направлен на дальнейшее сокращение доходов РФ от энергетики и ограничение ее военно-промышленного комплекса. В частности, меры затронут производство беспилотников, «теневой флот», введут поэтапный запрет на услуги, связанные с российским сжиженным природным газом.

Отдельное внимание в новом пакете уделено третьим странам.

Впервые Евросоюз применяет специальный механизм против обхода санкций в отношении Кыргызстана.

Согласно решению, введен прямой запрет на поставки из Европы в республику ряда товаров двойного назначения. Под ограничения попали:

высокоточные металлорежущие станки, включая оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ);

коммуникационное оборудование — модемы, роутеры, радиостанции и другие устройства передачи данных.

Евросоюз считает, что КР стала систематическим каналом реэкспорта этих товаров в Россию, а технические переговоры с Бишкеком не привели к усилению контроля на границах.

Кроме того, ряд кыргызстанских логистических компаний лишен доступа к транспортной инфраструктуре Евросоюза.

До этого момента ЕС накладывал санкции только на конкретные компании в третьих государствах (например, в Китае, Узбекистане или самом Кыргызстане). Теперь же ограничения вводятся на уровне целого торгового направления с государством.

Хронология санкционного давления

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана.

В ноябре прошлого года «Капитал Банк Центральной Азии» и платформа трансграничных расчетов A7 попали под санкции Канады.

В октябре 2025-го Евросоюз включил в такие списки два банка КР — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк».

В августе прошлого года под британские ограничения попали кыргызстанские «Капитал Банк» и криптовалютные биржи Grinex (ранее это сделали США) и Meer.

В феврале 2025-го под санкции Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США.

Первые ограничения против нескольких частных компаний из КР в июне 2024 года ввели Соединенные Штаты и Великобритания.

Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025-м раскритиковал Запад за ограничения в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.