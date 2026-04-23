Экономика

Кыргызстан первым попал под механизм ЕС по борьбе с обходом санкций

Послы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 22 апреля одобрили новый пакет санкций против РФ, принятие которого блокировали Венгрия и Словакия из-за прекращения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил Bloomberg.

Послы пришли к согласию после того, как Украина объявила о завершении ремонта трубопровода и возобновлении поставок.

Ожидается, что процедура завершится сегодня во второй половине дня, после чего пакет будет считаться окончательно принятым и опубликованным в Официальном журнале ЕС.

Изначально Еврокомиссия планировала принять 20-й пакет еще в феврале, но его согласование затянулось, пишет Reuters.

Новый пакет санкций направлен на дальнейшее сокращение доходов РФ от энергетики и ограничение ее военно-промышленного комплекса. В частности, меры затронут производство беспилотников, «теневой флот», введут поэтапный запрет на услуги, связанные с российским сжиженным природным газом.

Отдельное внимание в новом пакете уделено третьим странам.

Впервые Евросоюз применяет специальный механизм против обхода санкций в отношении Кыргызстана.

Согласно решению, введен прямой запрет на поставки из Европы в республику ряда товаров двойного назначения. Под ограничения попали:

  • высокоточные металлорежущие станки, включая оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ);
  • коммуникационное оборудование — модемы, роутеры, радиостанции и другие устройства передачи данных.

Евросоюз считает, что КР стала систематическим каналом реэкспорта этих товаров в Россию, а технические переговоры с Бишкеком не привели к усилению контроля на границах.

Кроме того, ряд кыргызстанских логистических компаний лишен доступа к транспортной инфраструктуре Евросоюза.

До этого момента ЕС накладывал санкции только на конкретные компании в третьих государствах (например, в Китае, Узбекистане или самом Кыргызстане). Теперь же ограничения вводятся на уровне целого торгового направления с государством.

Хронология санкционного давления

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана.

  • В ноябре прошлого года «Капитал Банк Центральной Азии» и платформа трансграничных расчетов A7 попали под санкции Канады.

  • В октябре 2025-го Евросоюз включил в такие списки два банка КР — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк».

  • В августе прошлого года под британские ограничения попали кыргызстанские «Капитал Банк» и криптовалютные биржи Grinex (ранее это сделали США) и Meer.

  • В феврале 2025-го под санкции Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США.

  • Первые ограничения против нескольких частных компаний из КР в июне 2024 года ввели Соединенные Штаты и Великобритания.

Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025-м раскритиковал Запад за ограничения в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.

Материалы по теме
ЕС одобрил 20-й пакет санкций против РФ и кредит Украине на 90 миллиардов евро
Новая система пограничного контроля в Европе привела к очередям в аэропортах
Брюссельский суд оправдал банк из КР: обвинения в обходе санкций рассыпались
Санкции против Кыргызстана. ЕС пока не ответил на предложение об аудите банков
Евросоюз впервые в истории не импортировал нефтепродукты из России в январе
Атака на Иран. Россия может прекратить поставки на газовый рынок Европы — Путин
Кабмин Кыргызстана опроверг сообщения о намерении подать в суд на ЕС
Китай выступил с протестом против британских санкций за «связи с Россией»
Кыргызстан готов оспорить возможные санкции ЕС в суде — Financial Times
Кыргызстан и ЕС разработают план по выводу банков республики из-под санкций
Популярные новости
Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;апреля Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на 20 апреля
Рубль и&nbsp;юань обновили годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;апреля Рубль и юань обновили годовые рекорды. Курс валют на 22 апреля
Российский рубль начал дорожать, как и&nbsp;тенге. Курсы валют на&nbsp;21&nbsp;апреля Российский рубль начал дорожать, как и тенге. Курсы валют на 21 апреля
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;мире резко сокращается количество авиарейсов&nbsp;&mdash; Bloomberg Атака на Иран. В мире резко сокращается количество авиарейсов — Bloomberg
Бизнес
О! получил престижную международную награду за&nbsp;лучшую IT-разработку для&nbsp;HR О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в&nbsp;Бишкеке крупнейший форум для продавцов из&nbsp;Кыргызстана Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
23 апреля, четверг
10:20
Кыргызстан импортировал почти 26 тысяч машин с начала 2026 года Кыргызстан импортировал почти 26 тысяч машин с начала 2...
10:15
Казахстан снова ввел запрет на ввоз куриных яиц, в том числе из Кыргызстана
10:00
Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
09:59
Кыргызстан первым попал под механизм ЕС по борьбе с обходом санкций
09:52
Кыргызстан и Китай договариваются о новых маршрутах