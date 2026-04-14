Меры по антидемпинговым пошлинам на диоксид титана и фольгу утвердили в КР

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о реализации решений коллегии Евразийской экономической комиссии по введению антидемпинговых мер в отношении диоксида титана и алюминиевой фольги, импортируемых из Китая.

Документ предусматривает порядок ввоза этих товаров на территорию страны без уплаты антидемпинговых пошлин — при условии подтверждения их целевого назначения. Его должен выдавать уполномоченный государственный орган в сфере промышленной политики.

Отмечается, что при наличии соответствующего документа и соблюдении установленных годовых квот импортируемая продукция освобождается от дополнительных пошлин.

Контроль за таможенным оформлением возложен на государственные органы, которые должны обеспечить ввоз товаров без взимания антидемпинговых сборов при наличии подтверждающих документов.

Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.