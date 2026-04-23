Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир

Жители одного из домов в центре Бишкека рискуют остаться без жилья: прокуратура пытается через суд признать приватизацию 15 квартир незаконной. Люди, многие из которых живут здесь с советских времен, утверждают, что у них есть все документы, и не понимают, почему спустя десятилетия их право собственности оказалось под сомнением.

По улице Киевской между Калыка Акиева и Тимирязева стоит неприметный пятиэтажный дом. В окружении деревьев он не сразу бросается в глаза, хотя расположен на первой линии — рядом с остановкой общественного транспорта.

Фото Дом расположен прямо напротив Нацбанка

Этот жилой дом состоит из двух подъездов. В одном — общежитие, во втором — обычные квартиры (одно-, двух- и трехкомнатные) с отдельными санузлами и кладовками, как в типичных многоэтажках.

Под угрозой выселения Жили здесь люди дружно и хорошо, ухаживали за двориком и подъездом. Все прекрасно знают друг друга, ходят друг ко другу в гости. В общем хороший дружный жилой дом.

Но в сентябре 2025 года все изменилось, 15 квартир — а значит 15 семей — получили уведомления о том, что прокуратура Ленинского района намерена признать приватизацию их жилья незаконной. По сути, людей, которые получили квартиры еще в советское время по работе, теперь пытаются лишить права собственности.

Фото 24.kg. На протяжении полугода люди бьются за права своей собственности

Речь о жилье, которое в разные годы предоставляли преподавателям финансово-экономического техникума и сотрудникам Минфина.

Сказать, что жители испытали шок, ничего не сказать. Некоторые живут здесь с момента ввода дома в эксплуатацию, то есть с 1969 года. И теперь они рискуют остаться без крыши над головой.

Документы есть, гарантий нет Ольга Миронова получила квартиру в наследство. После смерти матери она оказалась в детском доме, а позже наследство разделили между ней и дядей. После выхода из детдома ей купили эту квартиру.

«В сентябре прошлого года нас вызвали в прокуратуру и сообщили, что подают в суд из-за якобы незаконной приватизации. Но у нас есть все правоустанавливающие документы, все сделки оформлены в Госрегистре, мы исправно платим коммунальные услуги», — рассказывает она.

Сегодня у всех 15 квартир есть законные владельцы. Кто-то получил их от ведомства, кто-то по наследству, кто-то просто купил.

По словам жителей, особенно обидно, что диалога с ними не было.

«Если бы нам хотя бы объяснили, что дом попадает под реновацию. Но нас просто поставили перед фактом через суд. Они хотят признать приватизацию недействительной, а значит — аннулировать все сделки. Люди, купившие квартиры законно, могут остаться ни с чем — без компенсаций», — говорит Ольга.

Жили 50 лет, а теперь вне закона В прокуратуре жителям заявили, что они якобы не имели права приватизировать объект социально-образовательного назначения. Но жильцы утверждают: здание всегда имело статус жилого дома.

Живым доказательством того служит, Татьяна Павленко. Ей 76 лет, она получила квартиру в наследство от отца — ветерана Великой Отечественной войны и живет в этом доме с 1969 года. То есть с момента ввода в эксплуатацию. Женщина уверяет, что этот подъезд всегда был жилым домом и заявления прокуратуры абсолютно беспочвенны.

Фото 24.kg. Татьяна Павленко прожила в этом доме с самого ввода его в эксплуатацию

«Здесь раньше жили министры и их заместители. Потом квартиры выдавали сотрудникам Министерства финансов и преподавателям техникума. Я живу здесь с 1995 года. Наш подъезд всегда был жилым», — рассказывает преподаватель с 40-летним стажем Калисара Курманалиева.

В советское время жилье часто выдавали от предприятий и учреждений. Люди стояли в очереди, получали квартиры, а после распада СССР — приватизировали их. Среди жителей дома есть и ветераны, и труженики тыла, получившие квартиры через ведомство.

«Как на пороховой бочке» Тем временем, по словам жильцов, представители прокуратуры ничего не объясняют.

«Мы живем как на пороховой бочке. За полгода один из жильцов уже умер, я сама лежала в реанимации», — делится пенсионерка Гуля Акжолтоева.

Жители намерены защищать свои права и наняли адвокатов. С сентября каждой семье это обходится в 25 тысяч сомов ежемесячно.

«Это наше единственное жилье. Куда мне идти с двумя маленькими детьми? Я выросла в детском доме, у меня нет родственников. Почему государство так поступает с нами? Почему прокуратура, которая должна защищать, ставит под сомнение наши конституционные права?» — говорит сквозь слезы Ольга Миронова.

У людей закрадывается подозрение, что все действия прокуратуры не спроста и кому-то просто понадобилась земля под новую застройку, а компенсацию выплачивать совершенно не хочется. Первый подъезд — общежитие, их можно просто выселить. Второй подъезд — признать недействительными документы о приватизации и все — вопрос решен.

Жители считают происходящее опасным прецедентом. Если такое возможно с ними, то аналогичная ситуация может коснуться любого.

Девять исков, один дом Судебные процессы, по их словам, затягиваются более полугода. При этом дела рассматривают не вместе: 7 квартир проходят по одному процессу, еще 8 — по отдельности. По одной квартире суд уже вынес решение в пользу прокуратуры.

Как рассказывает ее житель Азиз Смагулов, о проведении заседания его адвоката уведомили вечером через мессенджер, он не сразу прочел сообщение. Суд прошел следующим утром. В результате ни он, ни адвокат на заседании не присутствовали, и решение приняли без участия ответчиков.

Фото предоставлено жителями. Жители ежемесячно платят адвокату до 25 тысяч сомов за услуги с каждой квартиры

Это принцип домино. Если одну квартиру признали незаконной, остальные ожидает то же самое. Жители дома на Киевской

Жильцы не понимают, как могут выносить разные решения по квартирам в одном доме?

Собственник готовит апелляцию и намерен продолжать борьбу.

Часть жителей проходит по делу в административном суде как третьи лица. Основным ответчиком выступает Академия государственного управления при президенте Кыргызской Республики, которая в свое время выдавала документы на приватизацию.

Всего, по словам жильцов, по дому подали 9 исков.

Последняя надежда — президент Жители в отчаянии и обращаются к президенту Садыру Жапарову, который очень ценит заслуги учителей. В доме на Киевской, 218 проживают преподаватели с 40-50 летним стажем, они очень просят обратить внимание на их ситуацию.

Они говорят, что не понимают, в чем их вина и почему их пытаются лишить законного жилья?

Фото 24.kg. Жители дома №218 просят президента о помощи

Сейчас самое тяжелое — это неизвестность. Но, несмотря на давление и страх, они продолжают бороться за свои квартиры.

Этот случай заставляет задуматься, а насколько в стране защищено право собственности и где проходит граница между законом и интересами застройки в центре города.