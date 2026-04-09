Экономика

В ЕАЭС упростят выдачу спецдокументов для проезда крупногабаритного транспорта

В Евразийском экономическом союзе упростят выдачу спецдокументов для проезда крупногабаритных и тяжеловесных фур. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что теперь странам ЕАЭС рекомендовано выдавать разрешения в течение суток, при необходимости согласования маршрута — до 10 рабочих дней, а при чрезвычайных ситуациях — за три часа.

Срок действия документа составит не более 135 календарных дней, уточнили в пресс-службе ЕЭК.

«Реализация рекомендаций... снизит издержки... и устранит ограничение, включенное в реестр препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС», — указал министр по энергетике и инфраструктуре комиссии Арзыбек Кожошев.
Материалы по теме
Евразийский экономический союз либерализует торговлю с ОАЭ
Армения пригрозила выходом из ЕАЭС и ОДКБ, если цена на российский газ повысится
Взаимная торговля Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличилась на 11,3 процента
КР и Армению призывают активнее участвовать в кооперации со странами ЕАЭС
Совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с $2,6 триллиона до $3 триллионов
Правила сертификации продукции меняют в КР: проект вынесли на обсуждение
Усиление контроля за перемещением товаров и авто обсудили таможенники стран ЕАЭС
Адылбек Касымалиев прибыл в Шымкент на совет ЕАЭС и цифровой форум
Страны ЕАЭС к 2030 году сформируют общий биржевой рынок товаров
Без пломбы — никуда: Кыргызстан усиливает контроль перевозок в ЕАЭС
Популярные новости
Тенге и&nbsp;рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на&nbsp;6&nbsp;апреля Тенге и рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на 6 апреля
Рубль и&nbsp;тенге вновь заметно подорожали. Курсы валют на&nbsp;7&nbsp;апреля Рубль и тенге вновь заметно подорожали. Курсы валют на 7 апреля
Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;апреля Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на 9 апреля
Кыргызстан создаст первый в&nbsp;Центральной Азии энергетический центр компетенций Кыргызстан создаст первый в Центральной Азии энергетический центр компетенций
Бизнес
BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond
&laquo;АБанк&raquo; снижает годовую ставку доходности по&nbsp;всем исламским продуктам «АБанк» снижает годовую ставку доходности по всем исламским продуктам
BAKAI и&nbsp;UFC: эксклюзивная Visa UFC с&nbsp;доступом к&nbsp;боям и&nbsp;привилегиями для клиентов BAKAI и UFC: эксклюзивная Visa UFC с доступом к боям и привилегиями для клиентов
&laquo;Капитал Банк&raquo;: SWIFT-переводы в&nbsp;юанях&nbsp;&mdash; надежный инструмент для расчетов «Капитал Банк»: SWIFT-переводы в юанях — надежный инструмент для расчетов
