В ЕАЭС упростят выдачу спецдокументов для проезда крупногабаритного транспорта

В Евразийском экономическом союзе упростят выдачу спецдокументов для проезда крупногабаритных и тяжеловесных фур. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что теперь странам ЕАЭС рекомендовано выдавать разрешения в течение суток, при необходимости согласования маршрута — до 10 рабочих дней, а при чрезвычайных ситуациях — за три часа.

Срок действия документа составит не более 135 календарных дней, уточнили в пресс-службе ЕЭК.

«Реализация рекомендаций... снизит издержки... и устранит ограничение, включенное в реестр препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС», — указал министр по энергетике и инфраструктуре комиссии Арзыбек Кожошев.