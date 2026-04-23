Экономика

ЕС одобрил 20-й пакет санкций против РФ и кредит Украине на 90 миллиардов евро

Постоянные представители стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили 20-й по счету пакет ограничений против России, а также выделение Украине кредита. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Кипра, который сейчас председательствует в Евросовете.

Для перечисления Украине первых выплат по кредиту Евросовет сначала должен официально утвердить эту меру в письменной форме, уточняет Europa Press. Ожидается, что это произойдет сегодня.

Санкции против РФ вступят в силу немедленно после их принятия Советом ЕС. Персональные ограничения, такие как включение в черный список физических и юридических лиц, потребуют предварительной публикации имен в официальном журнале Европейского союза, пояснили источники.

Проект очередного пакета Европейского союза предусматривал полный запрет на морские услуги, связанные с российской нефтью, ограничения для танкеров, услуги по техническому обслуживанию судов, а также экспорта химикатов, резины и аммиака. Однако, как пишет Reuters, государства ЕС не согласовали полный запрет на морские перевозки российской нефти: постпреды согласились с запретом «в принципе», но отложили принятие решения о его реализации до дальнейшей координации с «Большой семеркой» (G7).
