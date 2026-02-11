11:05
«Все будет хорошо»: мэр Оша успокоил сотрудников, переживающих из-за Ташиева

Во время утреннего рейда мэр Оша Женишбек Токторбаев пообщался с сотрудниками муниципального предприятия «Тазалык», которые обратились к нему не только по рабочим вопросам, но и спросили о последних кадровых перестановках в стране.

В соцсетях распространилось видео, на котором слышно, как работники делятся переживаниями.

По словам сотрудников, они волнуются из-за недавних изменений в силовых структурах.

— Я переживаю за Ташиева.
— Все будет хорошо. Они же два друга, друг друга не бросят.
— Вчера даже уснуть не смогла.
— Я тоже не знаю всего. Дай бог, чтобы все было хорошо.

Градоначальник, в свою очередь, несколько раз подчеркнул, что беспокоиться не нужно и ситуация будет урегулирована. «Все будет нормально, будем смотреть», — сказал он.

Напомним, 10 февраля президент Садыр Жапаров подписал указ об оставке Камчыбека Ташиева с должности заместителя председателя кабинета министров и главы ГКНБ. Свое решение он объяснил стремлением «не допустить раскола в обществе». Сам Камчыбек Ташиев сообщил, что узнал о решении, находясь в Германии на плановом обследовании после перенесенной операции на сердце.

За отставкой председателя спецслужб последовала перестройка силового блока. Должностей лишились заместители главы ГКНБ, Пограничная служба выведена из структуры госкомитета, а на базе Девятой службы создана новая Служба государственной охраны, подчиненная напрямую президенту.
