Президент разъяснил свой комментарий по поводу отставки Камчыбека Ташиева

Президент Садыр Жапаров в своем предыдущем комментарии относительно освобождения Камчыбека Ташиева от должности заместителя председателя кабмина и главы ГКНБ, говоря о недопущении раскола в обществе, имел в виду не Ташиева. Об этом заявил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

В дополнении к своему комментарию глава государства сообщил, что такие, как Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев и другие, прикрываясь именем Камчыбека Ташиева, звонили депутатам Жогорку Кенеша, общественным деятелям и представителями интеллигенции, подталкивая их к различным действиям.

«Говорили: переходите на сторону генерала, подпишите это, давайте сделаем так. Тем самым они своими действиями создавали условия для возникновения негативной ситуации в обществе, в том числе среди лиц, занимающих ответственные должности в государственных структурах», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что изначальный комментарий относительно освобождения Камчыбека Ташиева был искажен либо неправильно понят отдельными лицами.

Накануне стало известно, что в адрес президента Садыра Жапарова и спикера ЖК Нурланбека Тургунбек уулу направлено коллективное обращение с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны. Документ подписали 75 человек, среди которых ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.

Один из них, общественный деятель Бекболот Талгарбеков, сообщил «Азаттыку», что является одним из инициаторов этой идеи. По его словам, споры о том, истек ли срок полномочий президента или нет, ведут к нестабильности, которыми могут воспользоваться другие политические силы. По его словам, власти должны взять инициативу в свои руки и назначить выборы на июнь–июль.

Сегодня опубликован указ президента Кыргызской Республики о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя кабинета министров — председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. Садыр Жапаров прокомментировал свое решение укреплением единства государства и предотвращением раскола в обществе.