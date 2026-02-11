08:56
Общество

Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях

В своем обращении Камчыбек Ташиев сообщил, что освобождение от должности стало для него «неожиданным». Об этом говорится в его обращении к гражданам, опубликованном в социальных сетях его сторонниками.

По словам Камчыбека Ташиева, он выехал за рубеж с разрешения президента для обследования после ранее перенесенной операции. Решение об освобождении от должности, отметил он, стало для него неожиданным. При этом Камчыбек Ташиев подчеркнул, что в любом случае необходимо исполнять решение главы государства.

«Я честно служил нашему государству, народу и президенту и горжусь этим. Единственное, о чем сожалею, что мне не дали возможности попрощаться с личным составом. Выражаю благодарность каждому сотруднику ГКНБ и желаю успехов», — говорится в обращении.

В завершение Камчыбек Ташиев призвал граждан соблюдать закон и не допускать противоправных действий, подчеркнув важность сохранения мира и стабильности в стране.

Отметим, накануне Камчыбека Ташиева освободили от должностей заместителя председателя кабинета министров и председателя ГКНБ.
