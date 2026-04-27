Общество

Письмо 75. Жапаров заявил, что причастность Ташиева установят следствие и суд

Президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию вокруг политических событий февраля и так называемого письма 75 человек в интервью Kaktus.media. Он сообщил, что с самого начала владел информацией о движении данного документа в Жогорку Кенеше и отслеживал действия причастных лиц, что позволило вовремя принять меры.

По словам главы государства, некоторые депутаты, входившие в группу, которая вела «политические интриги», осознали вину и сдали мандаты после того, как их замыслы не реализовались. Он отметил, что окончательные выводы сделают по завершении следствия.

Фото пресс-службы президента. Интервью Садыра Жапарова
Отвечая на вопрос о возможной причастности Камчыбека Ташиева к этим событиям, Садыр Жапаров подчеркнул: «Наличие или отсутствие его причастности установят следствие и суд. В настоящее время расследование не завершено. Окончательное решение — кто виновен, а кто нет — принимает суд».

Дело «Кыргызнефтегаза»

Также он прокомментировал ситуацию с братом экс-председателя ГКНБ Шаирбеком Ташиевым, который находится в заключении по делу о коррупционной схеме на предприятии «Кыргызнефтегаз». Ущерб государству оценивается в 4 милларда 115 миллионов сомов. Президент заявил, что дружба не повлияет на ответственность, и освобождение возможно только после полного возмещения ущерба.

«Закон должен быть единым для всех. Шаирбек Ташиев должен сначала все вернуть, и только потом выйти», — резюмировал он.
