Камчыбек Ташиев: В Кыргызстане откроется первый спортивно-медицинский центр

В Кыргызстане откроется первый в истории страны спортивно-медицинский центр «Мурок». Об этом сообщил президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев на очередном конгрессе организации.

По его словам, строительство центра завершилось. Остается завезти современное медицинское оборудование, финансирование полностью обеспечено.

Центр будет обслуживать не только футболистов, но и спортсменов других видов спорта. В нем предусмотрен полный спектр услуг: диагностика, лечение, проведение операций и реабилитация.

Как отметил Камчыбек Ташиев, центр создан по образцу спортивно-медицинского учреждения в Катаре и оснащается по современным стандартам.

После длительного перерыва бывший председатель ГКНБ и президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев вновь выступил публично. На конгрессе он представил отчет о работе за более чем два года на посту главы союза.
