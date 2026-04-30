Кулов о деле Ташиева: Громкие обвинения не приговор, выводы делать рано

Бывший премьер-министр Феликс Кулов прокомментировал информацию о предъявлении обвинений экс-главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Ранее появилась информация, что Ташиеву вменяют статьи 326 («Насильственный захват власти») и 337 («Злоупотребление должностным положением») УК КР. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.

Феликс Кулов призвал не делать поспешных выводов, отметив, что сам факт предъявления обвинения не означает доказанности вины.

«Речь может идти как о предполагаемой попытке, так и о действиях, которые следствие квалифицирует как подготовительные. Окончательную правовую оценку дает только суд», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о мягкой мере пресечения, экс-премьер отметил, что такие решения принимают с учетом множества факторов — от доказательной базы до состояния здоровья и поведения обвиняемого.

Он указал, что мера пресечения не является признанием вины, а лишь временной процессуальной мерой.

Говоря о версиях политической подоплеки, Кулов заявил, что без фактов делать такие выводы преждевременно. По его словам, ключевым остается соблюдение закона и прав всех сторон.

Важно дождаться объективного и всестороннего расследования. Феликс Кулов

Он добавил, что подобные дела неизбежно привлекают внимание как внутри страны, так и за ее пределами, а их развитие будет оцениваться с точки зрения соблюдения принципов верховенства права.

Феликс Кулов подчеркнул, что для Кыргызстана сейчас приоритетом остаются стабильность, предсказуемость и решение социально-экономических задач.