Спорт

Камчыбек Ташиев возглавлял футбольный союз два года. Какие изменения произошли

Бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня покинул пост президента Кыргызского футбольного союза. На очередном конгрессе организации он представил отчет о своей работе за более чем 2,5 года.

По словам Камчыбека Ташиева, за это время при поддержке государства и общественности в кыргызском футболе достигнуты значительные результаты, которых ранее не удавалось добиться.

Он отметил, что за это время построили 17 новых стадионов на сумму около 7 миллиардов сомов, а еще 14 спортивных комплексов находятся в стадии строительства. В целом, по данным экс-председателя спецслужб, в футбольную инфраструктуру Кыргызстана за более чем два года привлекли около 15 миллиардов сомов инвестиций.

Он также заявил, что президент Садыр Жапаров помог в реализации всех планов.

Эти средства не упали с неба — значительную поддержку оказали государство и партнеры, спонсоры. 

Камчыбек Ташиев

Он подчеркнул, что футбольная инфраструктура развивалась не только в Бишкеке, но и в регионах страны. Кроме того, количество футбольных клубов увеличилось с 10 до 16.

Камчыбек Ташиев участвует в конгрессе Кыргызского футбольного союза

«Для развития клубов привлекли успешных людей, которые создали свои команды. Из 16 клубов лишь три частично связаны с государством, остальные — частные. Мы должны поблагодарить тех, кто взял на себя эту ответственность», — заметил Камчыбек Ташиев.

В завершение бывший глава ГКНБ подчеркнул, что создана новая структура, и важно сохранить и продолжить ее развитие.

  • Отметим, Камчыбек Ташиев сегодня впервые выступил на официальном мероприятии после отставки с поста председателя ГКНБ.  10 февраля этого года президент Садыр Жапаров освободил его от должности. С тех пор ряд бывших высокопоставленных руководителей ГКНБ были задержаны, некоторые — уволены. Девять депутатов Жогорку Кенеша, включая младшего брата Камчыбека Ташиева — Шаирбека Ташиева, сдали мандаты. Позднее он был задержан по обвинению в коррупции в связи с деятельностью предприятия «Кыргызнефтегаз». Бывший глава спецслужбы пока не комментировал последние события.
