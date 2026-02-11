Громкие кадровые перестановки в ГКНБ и новые силовые структуры Кыргызстана

Вчера произошло знаковое событие в политической жизни Кыргызстана — в отставку отправили верного соратника президента — главу Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева. С ним ушли и несколько его заместителей. Их уже успели заменить. Кроме того, появилось новая структура, а пограничников вновь отправили в свободное плавание.

Кто ушел

1 Камчыбек Ташиев

Фото ГКНБ. Камчыбек Ташиев

Указом президента его лишили сразу двух должностей — заместителя председателя кабинета министров и председателя ГКНБ. Последнюю должность Камчыбек Ташиев занимал с 16 октября 2020 года. Во время октябрьских событий 2020 года, в результате которых лишился кресла президент Сооронбай Жээнбеков, взятие поста главы спецслужбы сильно помогло тандему Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова прийти к власти.

С тех пор Камчыбек Ташиев активно укреплял материальную базу ГКНБ и расширял свое влияние. Строились новые здания для подразделений госкомитета, закупалась техника. Одновременно с этим началось так называемая кустуризация — отъем ранее наворованного чиновниками. Велась борьба с криминалом и начался отъем ранее приватизированной собственности.

Это и много другое сделало Камчыбека Ташиева очень влиятельным, многие его боялись, но и врагов за это время он нажил немало.

Герой Кыргызской Республики, генерал-полковник.

2 Курванбек Авазов Курванбек Авазов

Отстранен указом президента от должности первого заместителя председателя ГКНБ.

3 Даниэль Рысалиев Даниэль Рысалиев

Отстранен указом президента от должности заместителя председателя ГКНБ — директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности.

4 Элизар Сманов Элизар Сманов

Отстранен от должности заместителя председателя ГКНБ — директора Антитеррористического центра.

Кто пришел

1 Жумгалбек Шабданбеков

Фото из интернета. Жумгалбек Шабданбеков

Назначен

исполняющим обязанности председателя ГКНБ

. Он занимал пост начальника 9-й службы и заместителя главы госкомитета с 2020 года. Ему 55 лет. В 2022 году ему присвоили звание генерал-майора.

2 Рустам Мамасадыков Рустам Мамасадыков

Фото из интернета. Рустам Мамасадыков

Впервые Рустама Мамасадыкова назначили заместителем председателя ГКНБ в 2008-м. С поста его сняли после Апрельской революции 2010 года. В 2011-м Рустам Мамасадыков вернулся в спецслужбу и возглавлял Антитеррористический центр. В апреле 2018 года вновь покинул пост заместителя главы ГКНБ. Потом опять вернулся и работал в госкомитете до 1 декабря 2025 года, когда его назначили секретарем Совета безопасности. Как оказалось, совсем ненадолго.

3 Уранбек Шадыбеков Уранбек Шадыбеков

Назначен заместителем председателя ГКНБ и начальником центра по обеспечению кибербезопасности госкомитета.

4 Алишер Эрбаев Алишер Эрбаев

Фото из интернета. Алишер Эрбаев заместителем председателя Госкомитета нацбезопасности — директором Антитеррористического центра ГКНБ.

В 1997-м окончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны сухопутных войск РФ по специальности «инженер по эксплуатации радиотехнических средств». В 2015-м окончил Ошский государственный университет по направлению «юриспруденция».

В 1997-2013 годах служил в органах национальной безопасности и Финансовой полиции. После занимался бизнесом, работал в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». В 2016-2019-м — начальник управления внутренней безопасности и противодействия коррупции Государственной таможенной службы. В 2021-2025 годах — депутат Жогорку Кенеша VII созыва.

5 Абдикарим Алимбаев Абдикарим Алимбаев

Фото из интернета. Абдикарим Алимбаев

Освобожден от должности первого заместителя председателя ГКНБ и назначен председателем Государственной пограничной службы, которую вывели из структуры госкомитета.

Абдикарим Алимбаев родился 19 апреля 1973 года. В 1995 году окончил Военный институт Комитета национальной безопасности Казахстана, в 2006-м — Военную академию Федеральной службы безопасности России. В Пограничной службе с 1993 года. В мае 2016-го возглавил ее.

Структурные изменения

1 Пограничную службу вывели из состава ГКНБ

Президент подписал указ и вывел Пограничную службу из состава ГКНБ. Ее преобразовали в самостоятельный государственный орган — Государственную пограничную службу Кыргызской Республики.

Погранслужба в разные годы неоднократно меняла статус подчиненности. В 2012 году Пограничные войска вывели из состава Государственного комитета национальной безопасности и преобразовали в самостоятельный государственный орган. В ноябре 2020 года ее вновь передали в ведение ГКНБ. Руководитель Пограничной службы получил статус первого заместителя председателя госкомитета.

2 Создана Служба государственной охраны Создана Служба государственной охраны

Садыр Жапаров подписал указ о создании Службы государственной охраны при президенте на базе 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности. СГО будет в непосредственном подчинении главы государства. Ранее она уже была отдельным подразделением, но ее включили в состав ГКНБ после революции 2010 года.

Слухи и опровержения

Одновременно с кадровыми перестановками в ГКНБ поползли всевозможные слухи. Власти попытались часть из них оперативно опровергнуть.

1 Задержание главы Управления ГКНБ по Бишкеку

Пресс-центр госкомитета опроверг информацию о задержании начальника управления Государственного комитета нацбезопасности по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова. «Информация не верная. Эльдар Жакыпбеков сейчас находится на рабочем месте и выполняет свои функциональные обязанности», — отметили в ГКНБ.

2 Передача полка спецназначения МВД в подчинение президенту Передача полка спецназначения МВД в подчинение президенту

Министерство внутренних дел опровергло информацию о якобы передаче полка специального назначения МВД в прямое подчинение президента. Как заявили в министерстве, полк специального назначения продолжает работать в штатном режиме.