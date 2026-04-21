Власть
Сюжет: Дело «Кыргызнефтегаза»

Руководство «Кыргызнефтегаза» обновили, совет директоров досрочно сменил главу

В ОАО «Кыргызнефтегаз» произошли кадровые изменения на уровне правления. Решение принято 16 апреля на заседании совета директоров в Кочкор-Ате.

По сообщению компании, досрочно прекратили полномочия членов правления Заирбека Ажикулова, Таалайбека Мурзакулова и Кубанычбека Сыдыкова.

В тот же день совет директоров переизбрал председателя правления — им стал Самсаалы Четимбаев. Заместителем председателя назначили Санжарбека Болотова.

Кроме того, сформирован новый состав правления. В него вошли Заирбек Ажикулов, Нурлан Абылов и Мунарбек Султанов.

МВД показало схему на 4,1 миллиарда сомов по делу Шаирбека Ташиева

Изменения в руководстве происходят на фоне резонансных уголовных дел вокруг предприятия. Ранее правоохранительные органы возбудили дело о коррупции, связанное с возможными незаконными схемами реализации горюче-смазочных материалов.

По этому делу задержали несколько подозреваемых, часть из них по решению суда заключили под стражу, включая брата экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Шаирбека Ташиева.

Кроме того, МВД сообщало о масштабной коррупционной схеме в компании с ущербом, оцениваемым в миллиарды сомов, по которой также проходят фигуранты высокого уровня.
