Власть

Ташиева, Зулушева и Шакиева допросили по делу о попытке госпереворота

Трех бывших высокопоставленных чиновников— экс-главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, бывшего депутата Курманкула Зулушева и экс-торага Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу (Нурланбека Шакиева) — допросили в МВД. Об этом сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

По его словам, всех троих вызывали по делам обвинения, которые ранее применяли и к другим фигурантам дела.

Речь о тяжких составах, связанных с организацией массовых беспорядков и действиями, которые следствие рассматривает как попытку государственного переворота.

По словам источников в силовых структурах, фигурантов допросили в Главном следственном управлении МВД. Допросы продолжались несколько часов, после чего они покинули здание ведомства. 

Официально детали предъявленных обвинений и ход следствия не раскрываются. По данным источников в силовых структурах, расследование связано с так называемым письмом 75.

Напомним, в феврале стало известно, что 75 человек направили обращение Садыру Жапарову и торага Жогорку Кенеша с призывом провести досрочные президентские выборы. После этого:

  • Камчыбека Ташиева освободили от должности главы ГКНБ и заместителя председателя кабинета министров;
  • провели реорганизацию ГКНБ;
  • ряд высокопоставленных чиновников лишился должностей;
  • Нурланбек Тургунбек уулу сложил полномочия торага и сдал депутатский мандат;
  • Курманкул Зулушев также сдал депутатский мандат.

Позднее возбудили уголовное дело. Часть подписантов «письма 75» водворена в СИЗО. Им вменяют организацию массовых беспорядков.

Глава государства ранее заявлял, что Камчыбек Ташиев отрицал встречи с авторами обращения. При этом Садыр Жапаров подчеркнул, что тот не будет вновь назначен на государственные должности.

В Конституционном суде разъяснили, что президентские выборы должны пройти в установленный срок — в январе 2027 года. 
