Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Кайрат Турсункулов назначен заместителем министра иностранных дел.
Он сменил Темирбека Эркинова, который ранее переведен на должность заместителя министра здравоохранения.
Кайрат Турсункулов родился 23 мая 1985 года.
В системе МИД с 2009-го — от стажера до директора департамента государственного протокола. Работал в аппарате правительства, а также в зарубежных учреждениях Кыргызстана в Германии, Австрии и Бельгии. Имеет дипломатический ранг советника первого класса.
Дастан Ураанов назначен замдиректора департамента градостроительства.
Ранее данную должность занимал нынешний директор департамента Данияр Бапышов.
Дастан Ураанов по образованию градостроитель. В сфере архитектуры работает с 2015 года. Ранее занимал должность начальника производственного отдела № 8 департамента градостроительства и архитектуры.
Директором ГП «Кыргызфармация» стал Болот Джунусов.
С марта 2025 года ГП возглавлял Талант Султанов. Он ушел c должности 19 января.
Болот Джунусов родился в 1973-м. Дипломат, кандидат экономических наук. Занимал различные должности, в том числе был заместителем руководителя аппарата правительства КР, был послом Кыргызстана в России.
Кроме того, Самарбека Болотбекова назначили заместителем директора государственного предприятия «Кыргызфармация».
Работал главой Свердловской районной администрации мэрии Бишкека, мэром Нарына, а также директором департамента индивидуального жилищного строительства столичного муниципалитета. Является основателем и руководителем юридической компании «Люкс-Консалт», экспертом и консультантом ряда международных и общественных проектов в сфере права и развития.
Эльвира Эсенгул кызы стала зампредседателя правления ОАО «ГИК».
До нее эту должность занимала Асылгуль Сыдыкова.
Ранее Эльвира Эсенгул кызы работала в ГП «Кыргыз темир жолу» бухгалтером.
Посол Кыргызстана в Эфиопии Адылбек Тультемиров назначен постоянным представителем при Африканском союзе по совместительству.
Напомним, Адылбек Тультемиров стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия в октябре 2025 года.
Айнура Усенбекова назначена заместителем директора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК.
Родилась в 1984-м. Окончила Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова по специальности «Менеджмент в туризме», магистратуру Академии управления при президенте КР по направлению «Государственное управление».
В 2022-2025 годах была заместителем министра экономики и коммерции КР.
Мирлан Тургунбеков стал заместителем генерального секретаря ОДКБ.
Указом президента Кыргызстана он назначен на квотную должность с 1 января по 31 декабря 2026 года.
Ранее должность занимал Таалатбек Масадыков, который возглавил ОДКБ.
Он ранее работал на различных должностях в системе МИД, занимал руководящие позиции в государственных структурах, связанных с вопросами безопасности и международного сотрудничества.
Пять судей получили назначения в райсуды.
Согласно указу президента Кыргызстана, судьями местных судов впервые и на пять лет назначены:
- Айжамал Акылбекова;
- Каныкей Джамбурчиева;
- Лира Маданбекова;
- Асхат Рыскулов;
- Самарбек Сарыбаев.
