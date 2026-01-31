Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кайрат Турсункулов назначен заместителем министра иностранных дел.

Он сменил Темирбека Эркинова, который ранее переведен на должность заместителя министра здравоохранения.

Читайте по теме В КР ввели новую должность в министерствах: уполномоченный по особым поручениям

Кайрат Турсункулов родился 23 мая 1985 года.

В системе МИД с 2009-го — от стажера до директора департамента государственного протокола. Работал в аппарате правительства, а также в зарубежных учреждениях Кыргызстана в Германии, Австрии и Бельгии. Имеет дипломатический ранг советника первого класса.

Дастан Ураанов назначен замдиректора департамента градостроительства.

Ранее данную должность занимал нынешний директор департамента Данияр Бапышов.

Дастан Ураанов по образованию градостроитель. В сфере архитектуры работает с 2015 года. Ранее занимал должность начальника производственного отдела № 8 департамента градостроительства и архитектуры.

Директором ГП «Кыргызфармация» стал Болот Джунусов.

С марта 2025 года ГП возглавлял Талант Султанов. Он ушел c должности 19 января.

Читайте по теме ЖК избрал в Совет по делам правосудия трех новых членов, один из них — депутат

Болот Джунусов родился в 1973-м. Дипломат, кандидат экономических наук. Занимал различные должности, в том числе был заместителем руководителя аппарата правительства КР, был послом Кыргызстана в России.

Кроме того, Самарбека Болотбекова назначили заместителем директора государственного предприятия «Кыргызфармация».

Работал главой Свердловской районной администрации мэрии Бишкека, мэром Нарына, а также директором департамента индивидуального жилищного строительства столичного муниципалитета. Является основателем и руководителем юридической компании «Люкс-Консалт», экспертом и консультантом ряда международных и общественных проектов в сфере права и развития.

Эльвира Эсенгул кызы стала зампредседателя правления ОАО «ГИК».

До нее эту должность занимала Асылгуль Сыдыкова.

Ранее Эльвира Эсенгул кызы работала в ГП «Кыргыз темир жолу» бухгалтером.

Посол Кыргызстана в Эфиопии Адылбек Тультемиров назначен постоянным представителем при Африканском союзе по совместительству.

Напомним, Адылбек Тультемиров стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия в октябре 2025 года.

Айнура Усенбекова назначена заместителем директора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК.

Родилась в 1984-м. Окончила Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова по специальности «Менеджмент в туризме», магистратуру Академии управления при президенте КР по направлению «Государственное управление».

В 2022-2025 годах была заместителем министра экономики и коммерции КР.

Мирлан Тургунбеков стал заместителем генерального секретаря ОДКБ.

Указом президента Кыргызстана он назначен на квотную должность с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Ранее должность занимал Таалатбек Масадыков, который возглавил ОДКБ.

Он ранее работал на различных должностях в системе МИД, занимал руководящие позиции в государственных структурах, связанных с вопросами безопасности и международного сотрудничества.

Пять судей получили назначения в райсуды.

Согласно указу президента Кыргызстана, судьями местных судов впервые и на пять лет назначены:

Айжамал Акылбекова;

Каныкей Джамбурчиева;

Лира Маданбекова;

Асхат Рыскулов;

Самарбек Сарыбаев.

О кадровых перестановках с 19 по 23 января читайте здесь.