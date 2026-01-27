Кайрат Турсункулов назначен заместителем министра иностранных дел

Заместителем министра иностранных дел Кыргызстана назначен Кайрат Турсункулов. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров. Распоряжение о назначении подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Турсункулов сменил Темирбека Эркинова, который ранее был переведен на должность заместителя министра здравоохранения.
По данным МИД, Кайрат Турсункулов родился 23 мая 1985 года. В системе внешнеполитического ведомства он работает с 2009 года, пройдя путь от стажера до директора Департамента государственного протокола.
Также трудился в аппарате правительства и представлял Кыргызстан в загранучреждениях в Германии, Австрии и Бельгии. Обладает дипломатическим рангом советника 1 класса, владеет английским и немецким языками.