Власть

Кайрат Турсункулов назначен заместителем министра иностранных дел

Заместителем министра иностранных дел Кыргызстана назначен Кайрат Турсункулов. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров. Распоряжение о назначении подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Турсункулов сменил Темирбека Эркинова, который ранее был переведен на должность заместителя министра здравоохранения.

Кайрат Турсункулов назначен заместителем министра иностранных дел

По данным МИД, Кайрат Турсункулов родился 23 мая 1985 года. В системе внешнеполитического ведомства он работает с 2009 года, пройдя путь от стажера до директора Департамента государственного протокола.

Также трудился в аппарате правительства и представлял Кыргызстан в загранучреждениях в Германии, Австрии и Бельгии. Обладает дипломатическим рангом советника 1 класса, владеет английским и немецким языками.
