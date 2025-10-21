18:25
Власть

Адылбек Тультемиров назначен послом Кыргызстана в Эфиопии

Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Тультемирова Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

из интернета
Фото из интернета. Адылбек Тультемиров

По ее данным, документ подписан в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70 и статьей 71 Конституции Кыргызской Республики.

Ранее Адылбек Тультемиров работал директором Международно-правового департамента Министерства иностранных дел КР и имеет значительный опыт дипломатической службы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347980/
просмотров: 476
