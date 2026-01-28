Кыргызстан сменил представителя в руководстве ОДКБ

Указом президента Кыргызской Республики внесены кадровые изменения в руководстве Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщила пресс-служба главы государства, Таалатбек Масадыков освобожден от должности заместителя генерального секретаря ОДКБ. Он занимал эту позицию с 2023 года и представлял Кыргызстан в международном секретариате организации.

Фото из интернета. Таалатбек Масадыков

Его место займет Мирлан Тургунбеков. Он ранее работал на различных должностях в системе МИД, занимал руководящие позиции в государственных структурах, связанных с вопросами безопасности и международного сотрудничества.