Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Салават Садыракунов назначен заместителем министра энергетики КР.

Салават Садыракунов родился 21 октября 1986 года. Окончил Кыргызский государственный технический университет и Государственную юридическую академию.

Работал в ОАО «Международный аэропорт «Манас», «Электростанции».

В 2024-м был заместителем директора департамента реконструкции и капитального строительства, в 2025 году — директором бишкекского филиала ОАО «Государственная страховая организация».

До назначения занимал пост заместителя председателя совета директоров ОАО «Государственная страховая организация».

ЦИК КР досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Темирлана Айтиева.

Темирлан Айтиев написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Жогорку Кенеша.

Темирлан Айтиев, 1999 года рождения, избран депутатом ЖК по многомандатному избирательному округу № 20. Он дважды был депутатом местного кенеша.

Отметим, отца экс-депутата Тынычбека Айтиева задержали по подозрению в мошенничестве. Позже его отпустили из СИЗО под домашний арест.

После отказа Темирлана Айтиева от мандата депутата по избирательному округу № 20 место в Жогорку Кенеше может перейти депутату Бишкекского городского кенеша Максату Алымбекову, занявшему следующее место по итогам выборов.

Талгат Аширбеков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Египте.

Он стал первым послом Кыргызстана в Египте после открытия в Каире дипломатической миссии 15 декабря 2025 года.

Ранее работал заместителем заведующего отделом внешней политики администрации президента.

Сменились акимы двух районов.

Акимом Джумгальского района Нарынской области назначен Жаныбек Исаков.

Адыбек Набиев освобожден от должности.

Ранее Жаныбек Исаков занимал должность заместителя полномочного представителя президента в Баткенской области.

Акылбека Тюкебаева освободили от должности акима Токтогульского района Джалал-Абадской области. Новым акимом назначен Урматбек Самаев.

Урматбек Самаев, 1986 года рождения, был депутатом Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Кыргызстан». В августе 2021-го избран мэром Токмока.

В апреле 2023 года Урматбека Самаева задержали по подозрению в организации устойчивой коррупционной схемы в муниципальном предприятии «Токмок Жылуулук». Сообщалось, что он отпущен под домашний арест после подписания соглашения со следствием и выплаты 25 миллионов сомов ущерба в бюджет государства. В 2025-м Верховный суд признал Самаева невиновным.

Марат Тагаев назначен постоянным представителем Кыргызстана в ТЮРКСОЙ.

Ранее Марат Тагаев занимал должность заместителя министра культуры, информации, спорта и молодежной политики. Он работал на этом посту с начала 2023 года и курировал направления молодежной политики, информационной сферы и кинематографии.

ТЮРКСОЙ — международная организация тюркской культуры, объединяющая тюркские страны и регионы. С 2022-го ее генеральным секретарем является кыргызстанец — бывший министр культуры, известный писатель и драматург Султан Раев.

Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Национальной академии наук.

Исполнение обязанностей президента НАН КР на Канатбека Абдрахматова возложили в ноябре 2022 года. Он также возглавляет Институт сейсмологии НАН.

Новым главой НАН КР стал доктор биологических наук профессор Бекмамат Дженбаев.

Он родился 29 декабря 1960-го. Окончил Кыргызский государственный университет, аспирантуру Геохимического института РАН (Москва). Работал инженером, стажером-лаборантом, стажером-исследователем, ведущим научным сотрудником и директором Биолого-почвенного института НАН КР.

Является специалистом в области биогеохимии континентов, геохимической экологии организмов. У него опубликовано более 60 научных работ, в том числе две монографии.

Кадровые перестановки в Кыргызском футбольном союзе.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев избран президентом Кыргызского футбольного союза.

Он был единственным кандидатом на пост президента организации и избран единогласно открытым голосованием.

Также членами исполнительного комитета КФС единогласно избраны Акылбек Маматов и Джохан Ералханов.

Полномочия президента и нового состава исполкома Кыргызского футбольного союза продлятся до 2030 года.

Ранее эту должность занимал бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

КФС назначил Урмата Абдукаимова главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана U-23. На этом посту он сменил Эдмара Ласерду.

Как сообщили в союзе, решение принято в рамках новой концепции развития национальных сборных U-16 — U-23. Согласно документу, должности главных тренеров молодежных и юношеских сборных должны занимать только отечественные специалисты с соответствующей квалификацией.

Урмат Абдукаимов имеет тренерскую лицензию AFC категории А. Ранее он уже работал исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной КР. Сейчас специалист возглавляет футбольный клуб «Талант», а также участвует в подготовке тренеров в качестве инструктора на курсах и семинарах КФС.

Аяз Баетов возглавил финансовый центр «Тамчи».

Совет по управлению специальной финансово-инвестиционной территории «Тамчи» провел первое заседание и назначил руководство проекта.

Председателем совета избран министр юстиции Аяз Баетов. Его заместителями стали Али Иджаз Ахмад и министр экономики Бакыт Сыдыков.

На заседании также назначили руководителя управляющей компании СФИТ — им стал Талантбек Иманов.

