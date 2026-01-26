20:18
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Общество

Дастан Ураанов назначен замдиректора департамента градостроительства

Фото Минстроя. Дастан Ураанов

Дастан Ураанов назначен заместителем директора департамента градостроительства и архитектуры. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, соответствующий приказ подписал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

«Замминистра строительства Бакай Турдугулов представил коллективу департамента Дастана Ураанова и пожелал ему успехов», — говорится в сообщении.

Дастан Ураанов по образованию градостроитель. В сфере архитектуры работает с 2015 года. Ранее занимал должность начальника производственного отдела № 8 департамента градостроительства и архитектуры.

Отметим, что ранее данную должность занимал нынешний директор департамента Данияр Бапышов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359330/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Заместитель председателя поменялся в Национальном банке Кыргызстана
Алмаз Абдекиров теперь замглавы департамента макроэкономической политики ЕЭК
Алмаз Давлетов стал замглавы департамента санитарных и ветеринарных мер ЕЭК
Кыргызстан обновил порядок конкурсного отбора кадров для ЕЭК
Замглавы Государственной службы исполнения наказаний освободили от должности
В Союзе кинематографистов Кыргызстана сменился председатель
Главным тренером футбольной команды «Абдыш-Ата» снова стал Валерий Березовский
Коррупционный скандал в Украине. Новым главой офиса президента стал Буданов
Главе Минюста продлили полномочия заместителя председателя кабмина
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
В&nbsp;парламенте предложили отменить оплату по&nbsp;двойному тарифу за&nbsp;ночные смены В парламенте предложили отменить оплату по двойному тарифу за ночные смены
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
26 января, понедельник
20:05
В Бишкеке нашли пропавшего 12-летнего Даниэля Арымбаева В Бишкеке нашли пропавшего 12-летнего Даниэля Арымбаева...
20:03
В Нарынской области с мужчины взыскали почти 1 миллион сомов алиментов
19:46
Дастан Ураанов назначен замдиректора департамента градостроительства
19:38
Депутат Эльдар Сулайманов прокомментировал обвинения в семейном насилии
19:25
В России ужесточат законодательство против иноагентов