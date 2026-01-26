Дастан Ураанов назначен замдиректора департамента градостроительства

Дастан Ураанов назначен заместителем директора департамента градостроительства и архитектуры. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, соответствующий приказ подписал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

«Замминистра строительства Бакай Турдугулов представил коллективу департамента Дастана Ураанова и пожелал ему успехов», — говорится в сообщении.

Дастан Ураанов по образованию градостроитель. В сфере архитектуры работает с 2015 года. Ранее занимал должность начальника производственного отдела № 8 департамента градостроительства и архитектуры.

Отметим, что ранее данную должность занимал нынешний директор департамента Данияр Бапышов.