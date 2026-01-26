09:21
Власть

Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК

Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве Евразийской экономической комиссии. По данным пресс-службы ЕЭК, Айнура Усенбекова назначена заместителем директора департамента развития предпринимательской деятельности.

ЕЭК
Фото ЕЭК. Айнура Усенбекова назначена заместителем директора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК

Она родилась в 1984 году в Иссык-Кульской области. В 2006-м окончила Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова по специальности «Менеджмент в туризме», в 2017 году — магистратуру Академии управления при президенте КР по направлению «Государственное управление».

Трудовую деятельность начала в 2005-м в районной государственной администрации.

В 2010-2014 годах работала на экспертных должностях в аппарате правительства и администрации президента.

В 2014-2016 годах — заведующая отделом регулирования лицензионно-разрешительной деятельности и анализа регуляторного воздействия управления регулирования предпринимательской деятельности, начальник управления регулирования предпринимательской деятельности Министерства экономики КР.

В 2017-2018 годах — заместитель руководителя секретариата Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при торага Жогорку Кенеша.

В 2018-2019 годах — координатор проекта «Укрепление потенциала для финансирования устойчивого развития в регионе СНГ» Программы развития ООН в КР.

В 2019-2022 годах — заведующая сектором мониторинга развития отдела политики стратегического развития, экономики и финансов, далее — заместитель заведующего отделом политики стратегического развития и планирования аппарата президента КР.

В 2022-2025 годах — заместитель министра экономики и коммерции КР.

Ранее сообщалось, что Алмаз Давлетов стал замглавы департамента санитарных и ветеринарных мер ЕЭК. А Алмаз Абдекиров назначен замглавы департамента макроэкономической политики ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359171/
