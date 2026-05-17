Вспышка лихорадки Эбола в Конго и Уганде. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию

Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Конго и Уганде.

По данным организации, «существует значительная неопределенность в отношении реального числа инфицированных лиц и географического распространения» заболевания.

Указано, что генеральный директор ВОЗ после консультаций «настоящим определяет, что болезнь Эбола, вызываемая вирусом Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде, представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение».

В организации подчеркивают, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии.

Ранее сообщалось о 80 смертях, предположительно связанных с Эболой, а также о 246 предположительных случаях заражения, восемь из которых лабораторно подтверждены. Кроме того, в Уганде, городе Кампале, 15 и 16 мая зарегистрированы два лабораторно подтвержденных случая заражения вирусом, один из них — со смертельным исходом.

Министр здравоохранения Конго Самуэль Роже Камба официально объявил о новой вспышке в стране лихорадки Эбола. Ее эпицентр находится в районах Монгбвалу и Рвампара конголезской провинции Итури. Первой заболевшей стала работавшая в Буниа медсестра, которая умерла несколько дней назад. У нее обнаружена разновидность вируса Эбола, известная как Бундибугио, которая считается менее летальным, чем другие его варианты. Основная сложность состоит в том, что против Бундибугио нет вакцины, в отличие от более распространенного вируса Эбола — Заир.