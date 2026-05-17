12:16
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Происшествия

Вспышка лихорадки Эбола в Конго и Уганде. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию

Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Конго и Уганде.

Reuters
Фото Reuters. ВОЗ объявила международный режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Конго и Уганде

По данным организации, «существует значительная неопределенность в отношении реального числа инфицированных лиц и географического распространения» заболевания.

Указано, что генеральный директор ВОЗ после консультаций «настоящим определяет, что болезнь Эбола, вызываемая вирусом Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде, представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение».

В организации подчеркивают, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии.

Читайте по теме
В Африке произошла новая вспышка лихорадки Эбола

Ранее сообщалось о 80 смертях, предположительно связанных с Эболой, а также о 246 предположительных случаях заражения, восемь из которых лабораторно подтверждены. Кроме того, в Уганде, городе Кампале, 15 и 16 мая зарегистрированы два лабораторно подтвержденных случая заражения вирусом, один из них — со смертельным исходом.

Министр здравоохранения Конго Самуэль Роже Камба официально объявил о новой вспышке в стране лихорадки Эбола. Ее эпицентр находится в районах Монгбвалу и Рвампара конголезской провинции Итури. Первой заболевшей стала работавшая в Буниа медсестра, которая умерла несколько дней назад. У нее обнаружена разновидность вируса Эбола, известная как Бундибугио, которая считается менее летальным, чем другие его варианты. Основная сложность состоит в том, что против Бундибугио нет вакцины, в отличие от более распространенного вируса Эбола — Заир.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/374131/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
В Африке новая вспышка лихорадки Эбола: в Конго умерли 80 человек
В Африке произошла новая вспышка лихорадки Эбола
В России зафиксировали первые случаи заражения вирусом чикунгунья
Опасаясь лихорадки Эбола, в пунктах пересечения Кыргызстана у прибывающих в страну будут проверять температуру тела
Популярные новости
Чиновников Минприроды КР&nbsp;задержали при получении взятки Чиновников Минприроды КР задержали при получении взятки
Массовая драка с&nbsp;участием мигрантов из&nbsp;Центральной Азии произошла в&nbsp;России Массовая драка с участием мигрантов из Центральной Азии произошла в России
Страшная трагедия. В&nbsp;Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек Страшная трагедия. В Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек
ГКНБ взялся за&nbsp;сторонников &laquo;Йакын-Инкар&raquo;. Проводит профилактические беседы ГКНБ взялся за сторонников «Йакын-Инкар». Проводит профилактические беседы
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
17 мая, воскресенье
12:02
Казахстан назван самым экономным потребителем воды в Центральной Азии Казахстан назван самым экономным потребителем воды в Це...
11:48
Вспышка лихорадки Эбола в Конго и Уганде. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию
11:40
Мэрия Бишкека прокомментировала ситуацию с зарплатой в «Тазалыке»
11:34
В парке «Ала-Арча» спасатели спустили травмированную туристку из Сингапура
11:29
Плохая шутка. Павел Дуров скучает по «иранским фейерверкам» в Дубае