Казахстан назван самым экономным потребителем воды в Центральной Азии

Казахстан демонстрирует самый низкий уровень потребления воды на душу населения в Центральной Азии. Такие данные представлены в отчете World Population Review.

Указано, что каждый житель страны расходует в среднем 3 тысячи 397 литров в сутки (учитывая бытовые нужды, сельское хозяйство, промышленность и энергетику). А суточные показатели соседей по региону заметно выше:

Кыргызстан — 4 тысячи 153 литра;

Таджикистан — 4 тысячи 460 литров;

Узбекистан — 4 тысячи 778 литров.

Туркменистан, расходующий 15 тысяч 445 литров, оказался на первом месте по потреблению воды не только в регионе, но и в мире.

Эксперты отмечают, что в Европе объемы потребления воды значительно ниже. Например, в Германии этот показатель составляет 856 литров, а во Франции — 1 тысячу 236 литров на человека в сутки.

Высокий расход воды в Центральной Азии специалисты объясняют жарким засушливым климатом, изношенной инфраструктурой (вода теряется при транспортировке) и развитым сельским хозяйством с масштабным орошением влаголюбивых культур вроде риса и хлопка.