Общество
Сюжет: Атака на Иран

Плохая шутка. Павел Дуров скучает по «иранским фейерверкам» в Дубае

Павел Дуров скучает по «иранским фейерверкам» в Дубае. Об этом основатель Telegram написал в своем канале.

Он похвалил работу противовоздушной обороны ОАЭ во время обстрелов Ирана.

«Дубай снова полон машин и толп людей. Уже скучаю по иранским фейерверкам — они помогли очистить город от тех, кого легко впечатлить», — написал Павел Дуров.

Он также добавил, что жители ОАЭ «за налог 0 процентов получают лучшую защиту, чем европейцы, которые платят 50 процентов».

Напомним, ранее Тегеран атаковал страны Персидского залива беспилотниками после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. Атакам в том числе подверглись и Объединенные Арабские Эмираты. Например, 4 мая в ОАЭ дважды за несколько часов объявляли ракетную опасность, Минобороны страны заявило о перехвате иранских ракет.

«В связи со сложившейся ситуацией и потенциальной угрозой ракетной атаки немедленно найдите безопасное место в ближайшем защищенном здании, держитесь подальше от окон, дверей и открытых пространств. Ожидайте дальнейших инструкций», — указывалось в сообщении властей.
