В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Темирбек Эркинов назначен заместителем министра здравоохранения.

Он пришел вместо Нургуль Аднаевой, которая проработала с апреля 2025 года.

Темирбек Эркинов будет курировать вопросы цифровизации в системе здравоохранения.

Ранее Темирбек Эркинов работал помощником Акылбека Жапарова и был руководителем Венгерско-Кыргызского фонда развития. Был почетным консулом Бангладеш в КР. В мае 2023 года стало известно, что он был задержан в Бишкеке по подозрению в коррупции. Через две недели его отпустили.

Аязу Баетову продлили полномочия заместителя председателя кабмина.

На министра юстиции Аяза Баетова возложены полномочия по координации и обеспечению взаимодействия органов власти по реализации задач, направленных на повышение эффективности и дебюрократизацию системы государственного управления. Ему также сохранен статус заместителя председателя кабинета министров до 1 июля 2026 года.

Напомним, в марте 2025-го глава Минюста назначен директором Национального института стратегических инициатив (НИСИ) с одновременным присвоением статуса заместителя главы кабмина до 1 октября этого года.

НИСИ наделили полномочиями по координации реформ госуправления и оперативного внедрения изменений. Вышеуказанным указом Аяз Баетов освобожден от должности директора института.

Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором НИСИ.

Ранее эту должность по совместительству занимал Аяз Баетов.

Шумкарбек Адилбек уулу родился 19 февраля 1986 года. Окончил Бишкекскую финансово-экономическую академию.

Был помощником депутата Жогорку Кенеша, директором Агентства по продвижению и защите инвестиций КР, занимал должность заместителя директора в НИСИ.

Ректор Дипломатической академии МИД КР стал Руслан Рахимов.

Ранее он вел преподавательскую и административную деятельность в Американском университете в Центральной Азии, а также работал в Национальной академии наук Кыргызской Республики и сотрудничал с зарубежными академическими и исследовательскими учреждениями.

Калдарбек Маруп уулу назначен худруком Ошской филармонии.

Он назначен с трехмесячным испытательным сроком.

Калдарбек Маруп уулу родился в 1997 году. Окончил факультет искусств ОшГУ. Трудовую деятельность начал в 2019 году в Ошской филармонии. Работал музыкантом и аранжировщиком, писал партитуры эстрадным группам, был дирижером.

Основатель и продюсер фольклорно-эстрадной группы Aalam. Активный участник мировых и республиканских фестивалей. Автор ряда музыкальных произведений.

