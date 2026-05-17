Происшествия

В парке «Ала-Арча» спасатели спустили травмированную туристку из Сингапура

В природном парке «Ала-Арча» спасатели спустили травмированную туристку из Сингапура. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 16 мая в Аламединском районе Чуйской области, в лагере «Хижина Рацека», расположенном выше территории природного парка «Ала-Арча», гражданка Сингапура 1990 года рождения Р.Х. получила травму ноги и обратилась за помощью.

На место происшествия были привлечены пять спасателей горноспасательного отряда «Эдельвейс» Государственного центра подготовки спасателей МЧС, несущих дежурство. Они оказали пострадавшей первую медицинскую помощь, безопасно спустили ее вниз с горы.

МЧС призывает граждан и туристов соблюдать меры безопасности при нахождении в горной местности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости в помощи звоните в службу спасения 112. Звонок бесплатный и принимается круглосуточно.
12:02
Казахстан назван самым экономным потребителем воды в Центральной Азии
11:48
Вспышка лихорадки Эбола в Конго и Уганде. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию
11:40
Мэрия Бишкека прокомментировала ситуацию с зарплатой в «Тазалыке»
11:34
В парке «Ала-Арча» спасатели спустили травмированную туристку из Сингапура
11:29
Плохой шутка. Павел Дуров скучает по «иранским фейерверкам» в Дубае