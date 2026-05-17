Израиль заявил о ликвидации одного из главных виновников атаки 7 октября 2023-го

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации одного из главных виновников атаки 7 октября 2023 года.

Фото из архива. Командующий военным крылом движения ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддад ликвидирован Израилем

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила об убийстве командующего военным крылом движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» Изза ад-Дина аль-Хаддада.

«В каждом разговоре с вернувшимися заложниками снова и снова упоминалось имя главного террориста Изза ад-Дина аль-Хаддада, одного из главных виновников резни 7 октября и главы военного крыла ХАМАС. Сегодня нам удалось его ликвидировать», — отмечается в пресс-релизе.

По данным израильской армии, Изз ад-Дин аль-Хаддад занял должность после смерти предыдущего командующего в палестинском анклаве Мохаммеда Синвара.

ХАМАС подтвердил гибель в Газе главы своего военного крыла. Указано, что вместе с аль-Хаддадом погибли его супруга и дочь.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило нападение. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного государства, убив около 1 тысячи 200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

В январе 2026-го тело последнего погибшего заложника ХАМАС вернули Израилю.