13:00
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Происшествия

Израиль заявил о ликвидации одного из главных виновников атаки 7 октября 2023-го

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации одного из главных виновников атаки 7 октября 2023 года.

из архива
Фото из архива. Командующий военным крылом движения ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддад ликвидирован Израилем

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила об убийстве командующего военным крылом движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» Изза ад-Дина аль-Хаддада.

«В каждом разговоре с вернувшимися заложниками снова и снова упоминалось имя главного террориста Изза ад-Дина аль-Хаддада, одного из главных виновников резни 7 октября и главы военного крыла ХАМАС. Сегодня нам удалось его ликвидировать», — отмечается в пресс-релизе.

По данным израильской армии, Изз ад-Дин аль-Хаддад занял должность после смерти предыдущего командующего в палестинском анклаве Мохаммеда Синвара.

ХАМАС подтвердил гибель в Газе главы своего военного крыла. Указано, что вместе с аль-Хаддадом погибли его супруга и дочь.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило нападение. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного государства, убив около 1 тысячи 200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

В январе 2026-го тело последнего погибшего заложника ХАМАС вернули Израилю.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/374128/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Как будет проходить ликвидация бездействующих компаний, рассказали в ГНС
Кадыр Маликов обвинил президента Израиля в бездоказательности претензий к КР
Бывший глава МИД КР раскритиковал заявление президента Израиля о санкциях
Президент Израиля заявил о возможном использовании КР Ираном для обхода санкций
Прекращение огня на Ближнем Востоке. Переговоры сторон пройдут в Госдепе США
Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
Новый фронт: йеменские хуситы атаковали ракетами военные объекты в Израиле
Ближний Восток: глава ООН призвал начать дипломатические переговоры
Из Джидды в Бишкек и Ош сегодня вывозят более 200 кыргызстанцев
Израиль опроверг ракетные удары КСИР по офису премьера Нетаньяху
Популярные новости
Чиновников Минприроды КР&nbsp;задержали при получении взятки Чиновников Минприроды КР задержали при получении взятки
Массовая драка с&nbsp;участием мигрантов из&nbsp;Центральной Азии произошла в&nbsp;России Массовая драка с участием мигрантов из Центральной Азии произошла в России
Страшная трагедия. В&nbsp;Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек Страшная трагедия. В Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек
ГКНБ взялся за&nbsp;сторонников &laquo;Йакын-Инкар&raquo;. Проводит профилактические беседы ГКНБ взялся за сторонников «Йакын-Инкар». Проводит профилактические беседы
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
17 мая, воскресенье
13:00
Из Бишкека — в Европу и Amazon. Как Бермет Кошоева строит IT-стартап Из Бишкека — в Европу и Amazon. Как Бермет Кошоева стро...
12:33
Израиль заявил о ликвидации одного из главных виновников атаки 7 октября 2023-го
12:02
Казахстан назван самым экономным потребителем воды в Центральной Азии
11:48
Вспышка лихорадки Эбола в Конго и Уганде. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию
11:40
Мэрия Бишкека прокомментировала ситуацию с зарплатой в «Тазалыке»