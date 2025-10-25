Палестинские политические силы согласились передать власть в Газе технократам

Палестинские политические фракции, включая ХАМАС, согласились передать власть в Газе временному комитету технократов. Об этом сообщает The Guardian.

Фото из архива. Сектор Газа практически разрушен

Договоренность достигнута на встрече в Каире 24 октября. В заявлении по итогам переговоров указано, что «временный палестинский комитет, состоящий из независимых технократов», займется «вопросами жизнеобеспечения и оказанием базовых услуг в сотрудничестве с арабскими братьями и международными институтами».

Кроме того, ХАМАС провел в Каире встречу с руководством Движения за национальное освобождение Палестины, сообщают СМИ. Организации долгие годы конфликтовали, а сейчас обсудили второй этап плана по прекращению войны в секторе Газа и договорились «продолжить встречи» и «работать над формированием палестинского внутреннего фронта перед лицом вызовов, создаваемых израильским правительством».

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС действует с 10 октября в рамках первого этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа. 13 октября американский президент Дональд Трамп заявил о достижении «устойчивого мира» на Ближнем Востоке.

Ранее ХАМАС освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников, которые находились в плену два года. А в Египте подписали декларацию о прекращении огня в секторе Газа.