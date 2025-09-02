18:13
Поддержка растет. О готовности признать Палестину государством заявила Бельгия

Бельгия присоединится к странам, которые на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре объявят о признании Палестины. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел страны Максим Прево.

«Памятуя о травме, нанесенной израильскому народу террористическими атаками ХАМАС 7 октября 2023 года, административное оформление этого признания королевским указом произойдет, когда будет освобожден последний заложник и ХАМАС больше не будет причастен к управлению Палестиной», — заявил он.

Также глава МИД сообщил, что Бельгия вводит на национальном уровне санкции, включающие в себя запрет на импорт продуктов, происходящих из израильских поселений, пересмотр политики государственных закупок у израильских компаний, ограничение консульской помощи бельгийцам, проживающим в поселениях, которые считаются незаконными в соответствии с международным правом.

При этом он несколько раз подчеркнул, что ХАМАС является террористической организацией, какое-либо сотрудничество с которой исключено.

Ранее о готовности признать палестинское государство заявили Франция, Австралия, Норвегия, Ирландия, Испания, Великобритания и Канада.

Палестиной называют частично признанное государство на Ближнем Востоке, которое представляет собой две отдельные друг от друга территории — сектор Газа и западный берег реки Иордан. По данным на 22 мая 2024 года, его признали 146 из 193 стран ООН, включая Россию.
