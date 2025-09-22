Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министр Британии Кир Стармер выступил с официальным заявлением о признании Палестины суверенным государством.

«Более 75 лет назад мы признали Государство Израиль родиной еврейского народа. Сегодня мы присоединяемся к более чем 150 странам, которые также признают палестинское государство. Это обещание палестинскому и израильскому народам, что может быть лучшее будущее», — заявил он.

Ким Стармер отметил, что этот шаг — «не награда для ХАМАС», поскольку он означает, что у организации «не будет будущего, никакой роли в правительстве, никакой роли в обеспечении безопасности». Лондон расширит санкции против ХАМАС в ближайшее время.

В свою очередь премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что «нынешнее правительство Израиля методично предпринимает шаги, чтобы не допустить создания палестинского государства».

«ХАМАС терроризирует народ Израиля и угнетает жителей Газы, причиняя ужасные страдания. Крайне важно, чтобы ХАМАС освободил всех заложников, полностью разоружился и не играл никакой роли в будущем управлении Палестиной. ХАМАС обокрал палестинский народ, лишил его жизни и свободы, и он никоим образом не может диктовать его будущее», — отмечено в заявлении канадского правительства.

Марк Карни отметил, что палестинские власти дали обязательство Канаде и международному сообществу провести реформы и всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС не будет играть никакой роли. Также есть договоренность о демилитаризации палестинского государства.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз опубликовал заявление о признании Палестины в X.

«Международное сообщество выдвинуло четкие требования к Палестинской автономии. Президент Палестинской автономии подтвердил право Израиля на существование и дал прямые обязательства перед Австралией, включая обязательства провести демократические выборы и провести значительную реформу в сфере финансов, управления и образования», — говорится в документе.

Палестиной называют частично признанное государство на Ближнем Востоке, которое представляет собой две отдельные друг от друга территории — сектор Газа и западный берег реки Иордан. По данным на 22 мая 2024 года, его признали 146 из 193 стран ООН, включая Россию.