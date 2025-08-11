Австралия тоже намерена признать Палестину независимым государством

Австралия намерена признать Палестину независимым государством. На Генеральной ассамблее ООН в сентябре Австралия официально признает «право палестинского народа на собственное государство», заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

«Пока израильская и палестинская государственность не является долгосрочной, мир может быть лишь преходящим», — добавил он.

По словам Энтони Альбанезе, представители Палестинской национальной администрации заверили его, что «террористы из ХАМАС не будут играть никакой роли в будущем палестинском государстве».

Ранее о намерении признать Государство Палестина заявляли власти Франции, Великобритании и Канады.

Палестиной называют частично признанное государство на Ближнем Востоке, которое представляет собой две отдельные друг от друга территории — сектор Газа и западный берег реки Иордан. По данным на 22 мая 2024 года, Палестину признали 146 из 193 стран ООН, включая Россию.