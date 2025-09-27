20:19
Власть

Коалицию по финансовой устойчивости Палестины создали 12 стран — МИД Франции

Коалицию по финансовой устойчивости Палестины создали 12 стран. Об этом сообщил МИД Франции.

В коалицию вошли Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Испания, Швейцария и Великобритания. Ее члены намерены выделить Палестине не менее $170 миллионов. $90 миллионов из них предоставит Саудовская Аравия, $50 миллионов — Испания, а Германия — 30 миллионов евро.

Через финансовую помощь коалиция хочет стабилизировать экономическую ситуацию в Палестине и сохранить способность властей управлять государством.

Создание коалиции стало реакцией на «острейший и беспрецедентный финансовый кризис», в котором в настоящий момент находится Палестина. Целью инициативы являются стабилизация материального положения администрации, предоставление жизненно необходимых услуг и обеспечение ее безопасности.

Кроме того, государства — участники коалиции потребовали от Израиля разблокировать таможенные поступления в Палестину, а также прекратить принятие мер, угрожающих ей или ослабляющих ее.
