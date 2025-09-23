12:53
Власть

Франция, Бельгия, Люксембург, Монако и Мальта признали Палестину

Франция, Бельгия, Люксембург, Монако и Мальта признали Палестину, сообщает CNN. Решение озвучено на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Ряд европейских стран следом за Францией объявил о признании Государства Палестина во время международной конференции высокого уровня по решению о создании двух государств на полях Генассамблеи ООН. Так, в числе признавших Палестину теперь Бельгия, Монако, Люксембург и Мальта», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что Великобритания, Канада и Австралия тоже официально признали Государство Палестина.

Палестиной называют частично признанное государство на Ближнем Востоке, которое представляет собой две отдельные друг от друга территории — сектор Газа и западный берег реки Иордан. По данным на 22 мая 2024 года, его признали 146 из 193 стран ООН, включая Россию.
