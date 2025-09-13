15:46
Общество

ЦА поддержала резолюцию ООН о создании двух государств — Израиля и Палестины

Генассамблея ООН 12 сентября одобрила декларацию о мирном урегулировании палестинского вопроса и создании двух государств — Израиля и Палестины.

За — 142 страны, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
Против — 10, среди них США и Израиль.
Воздержались — 12, в том числе Испания, Камерун и Северная Македония.

«Дорожная карта» Нью-Йоркской декларации предусматривает:

— прекращение огня в Газе;

— освобождение всех заложников;

— создание жизнеспособного и суверенного палестинского государства;

— призывает к разоружению ХАМАС и отстранению движения от управления в Газе;

— к нормализации отношений между Израилем и арабскими странами;

— к коллективным гарантиям безопасности.

Посол Израиля Дани Данон перед голосованием назвал декларацию «односторонней», заявив, что она «войдет в историю не как шаг к миру, а лишь как очередной пустой жест, подрывающий авторитет Ассамблеи».

По его словам, «главным победителем любого одобрения здесь сегодня является ХАМАС», который представит это как «плоды его действий 7 октября [2023 года]».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343400/
