Два года в плену ХАМАС. Операция по возвращению израильских заложников завершена

Операция по возвращению израильских заложников завершена. Израильские СМИ сообщают, что еще одна группа передана представителям Красного Креста на юге сектора Газа и направляется в Израиль.

Таким образом ХАМАС, вероятно, освободил все 20 живых заложников, которых он удерживал, уточняют СМИ. Они переданы Красному Кресту.

Напомним, ранее, утром, ХАМАС освободил первую группу из семерых человек.

Таким образом, 20 оставшихся в живых заложников, похищенных в Израиле 7 октября 2023 года, находятся на свободе.

Ожидается, что ХАМАС теперь передаст Израилю также тела погибших заложников.

Некоторые из первой группы освобожденных уже успели встретиться со своими родными.

Напомним, сегодня в Египте пройдет международный саммит, посвященный прекращению войны в секторе Газа и послевоенному урегулированию.

Встреча состоится в курортном городе Шарм-эш-Шейхе и соберет лидеров более чем 20 стран, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Саммит будут совместно модерировать президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер США Дональд Трамп. Организаторы надеются утвердить достигнутые на предыдущих переговорах договоренности о первой фазе перемирия между Израилем и ХАМАС.

Документ предусматривает постепенное прекращение огня, обмен заложниками, отвод израильских войск из ряда районов Газы и начало гуманитарного восстановления.

Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте состоялись непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.