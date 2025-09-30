11:01
Власть

США озвучили план урегулирования в Газе с временным внешним управлением

Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием.

«Полноценный план президента Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе» предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод израильских войск и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

  • Согласно плану Вашингтона, Газа будет дерадикализованной, свободной от террора зоной, которая не представляет угрозы соседям.
  • Если обе стороны согласятся с этим предложением, война будет немедленно прекращена. Израильские войска отойдут к согласованной линии для подготовки к освобождению заложников. На это время все военные операции, включая воздушные и артиллерийские обстрелы, будут приостановлены, а линия фронта останется замороженной до тех пор, пока не будут выполнены условия для полного поэтапного вывода.
  • В течение 72 часов после публичного принятия Израилем соглашения все заложники, живые и умершие, должны быть возвращены.
  • Члены ХАМАС после освобождения израильских заложников будут амнистированы, а желающие покинуть Газу получат безопасный проход в принимающие страны.
  • После освобождения всех заложников Израиль освободит 250 заключенных, отбывающих пожизненное заключение, а также 1 тысячу 700 жителей Газы, которые были задержаны после 7 октября 2023 года. За каждого освобожденного израильского заложника Израиль отдаст останки 15 погибших жителей Газы.
  • После принятия соглашения в Газу будет немедленно направлена полная помощь, включая восстановление инфраструктуры.
  • Предложения США по сектору Газа не предусматривают оккупации или аннексии этого анклава Израилем.
  • Принудительной эвакуации мирных жителей не планируется: они смогут спокойно покидать территорию и возвращаться.
  • ХАМАС и другие группировки не будут участвовать в управлении Газой, ни напрямую, ни косвенно. Вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена.
  • США будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами, создадут временные Международные стабилизационные силы для немедленного развертывания в секторе.
  • Вывод израильских войск будет основан на стандартах и сроках, связанных с демилитаризацией, которые будут согласованы ЦАХАЛ, Международными стабилизационными силами, гарантами и США.
  • Будет разработан план экономического развития по восстановлению и энергоснабжению Газы. Сектор будет управляться временно под руководством технократического, аполитичного Палестинского комитета под контролем «Совета мира», который возглавит Трамп.
  • План предполагает создание в секторе особой экономической зоны, где будут действовать льготные условия для стран-участниц.

Египет, Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция уже приветствовали план Трампа по Газе. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран.

21 августа Армия обороны Израиля начала захват Газы. Кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников. Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акции протеста против этой инициативы.
