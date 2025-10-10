Долгожданное заявление. ХАМАС объявил, что война в Газе окончательно завершена

Глава переговорной группы ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя объявил о вступлении в силу соглашения о прекращении огня, передают Reuters и «Аль-Джазира».

В заявлении одного из лидеров ХАМАС, который выступил с телеобращением, говорится, что ХАМАС получил гарантии от США и посредников. Он добавил, что война в Газе окончательно завершена.

«Мы объявляем о завершении войны сегодня и начале постоянного прекращения огня.

Соглашение предусматривает открытие пограничного перехода Рафах в обоих направлениях.

В рамках соглашения Израиль освободит всех заключенных палестинских женщин и детей», — сказал Халиль аль-Хайя.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первой фазе мирного плана. Это означает, что все заложники будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии.

Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте состоялись непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.