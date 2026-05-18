Кыргызстан займет у Китая $305 миллионов на железную дорогу

Кыргызстан привлечет льготный кредит от КНР в размере $305 миллионов для выполнения своих финансовых обязательств по проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Рамочное соглашение между двумя странами сегодня одобрил комитет Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, архитектуре и строительству.

По словам заместителя министра транспорта и коммуникаций Алмаза Тургунбаева, кредит предоставляется на 25 лет с 5-летним льготным периодом под 1,5 процента годовых, при 35 процентов от общей суммы займа составляет грантовый элемент, что делает условия финансирования высокольготными.

Чиновник напомнил, общая стоимость мегапроекта оценивается в $5 миллиардов. При этом львиную долю средств — $4,7 — направят на строительство участка, проходящего по территории Кыргызстана. В Узбекистане железнодорожная инфраструктура в основном есть, там предусмотрены лишь ремонтные работы.

Для реализации проекта три государства учредили совместное предприятие. Доля финансового участия Кыргызстана составляет 24,5 процента. Бишкек покроет свою долю за счет государственного бюджета и китайского кредита, которые профинансируют проект в равных долях.