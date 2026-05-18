Из-за строительства новой железной дороги в Кыргызстане снесут 214 жилых домов

При строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан в КР под снос попадут 214 жилых домов. Об этом на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Алмаз Тургунбаев.

По его словам, большая часть строений — 191 дом — расположена в Сузакском районе Джалал-Абадской области, остальные находятся в Нарынской области.

Министерство транспорта уже привлекло независимую оценочную компанию, которая завершила оценку объектов. Итоговое заключение передано на рассмотрение в кабмин, и в настоящее время запущен процесс выплаты компенсаций.

Замминистра отметил, что ведомство уже три дня проводит работу в Сузакском районе, пытаясь прийти к согласию с каждым собственником. При этом Алмаз Тургунбаев признал, что согласны далеко не все: стопроцентного одобрения со стороны населения пока нет, так как некоторые граждане выражают недовольство суммами, в которые было оценено их имущество.