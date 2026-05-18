17:15
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

В Бишкеке 19 мая временно перекроют ряд улиц из-за визита иностранной делегации

В Бишкеке 19 мая ожидаются временные ограничения дорожного движения в связи с прибытием в столицу иностранной делегации. Об этом сообщила пресс-служба управления Патрульной службы милиции.

Ведомство не конкретизировало, каких улиц коснется перекрытие. Но обычно в таких случаях движение ограничивают на:

  • трассе от аэропорта «Манас» до Бишкека;
  • улице Фучика;
  • проспектах Чуй и Чингиза Айтматова.

из интернета
Фото из интернета
В УПСМ призвали жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к временным мерам и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать возможные заторы на указанных участках дорог.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374282/
просмотров: 652
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке с 30 апреля частично закроют улицу Гоголя из-за замены теплотрассы
Селевой поток перекрыл трассу в Аксы, движение открыли по одной полосе
Из-за визита делегации Того в Бишкеке перекроют дороги. Где ждать ограничения
В Бишкеке из-за работ перекроют перекресток Суеркулова и Жукеева-Пудовкина
На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт временно ограничили движение транспорта
В Боомском ущелье временно ограничат движение из-за спуска камней
В Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу
В Бишкеке перекроют часть улицы Ауэзова на реконструкцию
В Бишкеке временно закроют участок проспекта Жибек Жолу. Схема автобусов
В Оше временно перекрыли участок улиц Атабаева и Толонова из-за капремонта
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из&nbsp;России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл абонентам доступ к&nbsp;5G&nbsp;в&nbsp;международном роуминге Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге
Оплата задолженности в&nbsp;пару кликов через MegaPay Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
18 мая, понедельник
16:59
Могила Пржевальского в КР попала в российский список значимых захоронений Могила Пржевальского в КР попала в российский список зн...
16:50
В КР работают над созданием реестра пациентов, нуждающихся в пересадке органов
16:48
На стройке дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан заняты 2 тысячи кыргызстанцев
16:46
В Бишкеке 19 мая временно перекроют ряд улиц из-за визита иностранной делегации
16:43
Из-за строительства новой железной дороги в Кыргызстане снесут 214 жилых домов