В КР работают над созданием реестра пациентов, нуждающихся в пересадке органов

В Кыргызстане работают над созданием единого реестра пациентов, нуждающихся в пересадке органов. Пока такой базы нет. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщил заведующий отделением трансплантологии органов Национального хирургического центра Эрнис Тилеков.

По его словам, ежегодно в республике регистрируется до 400 случаев цирроза печени.

«В 2025-м зафиксировано 403 случая. Речь идет только о тех пациентах, которые официально обратились в медицинские учреждения и были зарегистрированы. Многие люди живут с недугом, не зная о нем, и обращаются к врачам уже на поздних стадиях. Если исходить из этой статистики, то примерно 100 пациентов в год нуждаются в операции по пересадке печени», — сказал Эрнис Тилеков.

Он добавил, что в настоящее время в НХЦ зарегистрировано 30 пациентов, нуждающихся в пересадке печени. Проблема в том, что у многих нет донора. После обследования больных и подбора доноров их по очереди начнут брать на операции.

«Единого реестра по республике пока нет, но работа в этом направлении уже идет совместно с IT-специалистами ОАО «Тундук». Не будем изобретать велосипед, пойдем по прототипу реестра пациентов с диабетом», — отметил Эрнис Тилеков.

Представитель Минздрава Нургуль Ибраева добавила, что электронный реестр пациентов будет связан с электронной амбулаторной картой.
