В Египте подписана декларация о прекращении огня в секторе Газа

В Египте подписали декларацию о прекращении огня в секторе Газа.
Представители Египта, Катара и Турции, а также президент США Дональд Трамп подписали документ на «саммите мира», проходящем в Шарм-эш-Шейхе.
Декларация официально закрепляет соглашение между Израилем и террористической группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.
Всего в саммите участвуют 19 глав государств и правительств. В то же время Израиль и ХАМАС, признанный в Евросоюзе и Соединенных Штатах террористической организацией, в процессе подписания договора не участвовали.
Накануне ХАМАС освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников, которые находились в плену два года.
Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте состоялись непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.