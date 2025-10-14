В Египте подписана декларация о прекращении огня в секторе Газа

В Египте подписали декларацию о прекращении огня в секторе Газа.

Фото Reuters. «Саммит мира» в Шарм-эш-Шейхе

Представители Египта, Катара и Турции, а также президент США Дональд Трамп подписали документ на «саммите мира», проходящем в Шарм-эш-Шейхе.

Декларация официально закрепляет соглашение между Израилем и террористической группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

Всего в саммите участвуют 19 глав государств и правительств. В то же время Израиль и ХАМАС, признанный в Евросоюзе и Соединенных Штатах террористической организацией, в процессе подписания договора не участвовали.

Накануне ХАМАС освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников, которые находились в плену два года.