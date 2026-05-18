Садыр Жапаров обсудил с президентом Маврикия сотрудничество в области финансов

Президент Садыр Жапаров на полях Всемирного форума городов в Баку встретился с президентом Маврикия Дхарамбиром Гокхулом. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в сферах цифровизации и финансового сектора.

В пресс-службе главы государства отметили, что во время встречи президенты рассмотрели перспективы расширения взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. Садыр Жапаров подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в укреплении сотрудничества со странами Африки как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.





Дхарамбир Гокхул выразил готовность к расширению сотрудничества между странами и отметил важность взаимной поддержки малых государств на международной арене для эффективного решения глобальных вопросов.