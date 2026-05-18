Власть

Садыр Жапаров обсудил с президентом Маврикия сотрудничество в области финансов

Президент Садыр Жапаров на полях Всемирного форума городов в Баку встретился с президентом Маврикия Дхарамбиром Гокхулом. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в сферах цифровизации и финансового сектора.

В пресс-службе главы государства отметили, что во время встречи президенты рассмотрели перспективы расширения взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. Садыр Жапаров подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в укреплении сотрудничества со странами Африки как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Президент Кыргызстана напомнил, что в феврале республика получила статус наблюдателя при Африканском союзе, что открывает дополнительные возможности для развития партнерства с африканскими государствами.

Дхарамбир Гокхул выразил готовность к расширению сотрудничества между странами и отметил важность взаимной поддержки малых государств на международной арене для эффективного решения глобальных вопросов.
Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния — Садыр Жапаров
Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники
Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совбез ООН
Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Академии наук КР
Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге
Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
