Экономика

Нацбанк лишил лицензии обменное бюро в Бишкеке

За нарушение требований законодательства Национальный банк Кыргызстана отозвал и приостановил действие лицензий четырех обменных бюро. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как отмечается, отозвана лицензия на право проведения операций у обменного бюро ОсОО «Эл Аман Плюс» (Бишкек, улица Московская, 51/1).

За допущенные нарушения в городе Базар-Коргоне Джалал-Абадской области приостановили лицензии три обменных бюро:

— ОсОО «Евро Люст» (улица А.Текебаева);

— ОсОО «Изумрудный город» (улица М.Сулайманова, дом 11/1);

— ОсОО «Магнит Х» (улица К.Култаева, дом 81).

Кроме того, прекращена деятельность ОФ «Микрокредитное агентство «Эко Сервис» (Джалал-Абадская область, город Манас, улица Пушкина, 31/15). Свидетельство аннулировано с 30 апреля 2026 года.
