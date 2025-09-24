09:02
Власть

Мы требуем остановить геноцид в отношении палестинцев, заявил президент КР в ООН

«Что еще нужно, чтобы остановить войну и ужасающие события в Газе?» — с таким вопросом президент Садыр Жапаров обратился к присутствующим, выступая на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что мир должен сопереживать палестинскому народу, понесшему огромные потери в результате бесчеловечного конфликта в секторе Газа. И призвал не оставаться равнодушными к человеческой трагедии, разворачивающейся на глазах всего мира.

«Мы требуем остановить геноцид в отношении палестинцев и начать международное судебное расследование со стороны Международного суда ООН», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что единственный путь установить прочный мир — реализовать принцип «Два государства для двух народов».

Палестина должна обрести независимость на основе границ 1967 года, резюмировал Садыр Жапаров.

21 августа Армия обороны Израиля начала захват Газы. Кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников. Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акции протеста против этой инициативы.
