Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Половина дорог Бишкека остаются гравийными

После проведения административно-территориальной реформы (АТР) территория Бишкека увеличилась в три раза, а общая протяженность дорожной сети столицы выросла до 2 тысяч 822 километров. При этом более 51 процента из них (1 тысяча 450 километров) — гравийные, которые необходимо заасфальтировать. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, архитектуре и строительству сообщил вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев.

Депутаты заслушивали информацию о мерах по сокращению автомобильных пробок в городах Бишкеке и Оше.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Рамиз Алиев
По словам вице-мэра, прежние темпы дорожных работ абсолютно не отвечали потребностям расширившегося города.

«Ранее мэрия укладывала максимум до 30 километров асфальта в год. Если бы мы двигались в таком же темпе, то на асфальтирование всех дорог нам понадобилось бы около 80 лет. Поэтому мы утвердили план в 120 километров на этот год. В прошлом году установлен рекорд — уложено 92 километра асфальта», — отметил Рамиз Алиев.

Однако чиновник подчеркнул, что даже при сохранении таких высоких темпов для полной ликвидации гравийных дорог в столице потребуется еще от 10 до 15 лет упорной работы.
