Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay

Национальный оператор сотовой связи MEGA продолжает расширять возможности цифровых сервисов для населения. Теперь жители всех регионов страны могут оплачивать услуги службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики онлайн через приложение MegaPay.

Новое единое цифровое решение позволяет быстро, удобно и безопасно оплачивать штрафы, взыскания и иные обязательные платежи в рамках исполнительных производств без необходимости посещения касс и государственных учреждений.

Оплата доступна непосредственно в приложении MegaPay. Для этого пользователю необходимо перейти в раздел «Оплата услуг» → «Госплатежи и штрафы» → «ССИ при ГП КР», выбрать нужный сервис — ПССИ или «ССИ Исполнительский сбор», указать ФИО либо назначение платежа, ввести сумму и подтвердить операцию.

Кроме того, оплата доступна и офлайн — во всех филиалах службы судебных исполнителей по Кыргызстану. В каждом из 56 районов страны в зданиях службы судебных исполнителей установлены ELQR-коды. Отсканировав код через смартфон, пользователи могут произвести оплату с помощью любого банковского приложения без необходимости использования отдельного сервиса или смены банка.

Запуск сервиса стал очередным шагом в развитии цифровой инфраструктуры государственных платежей в Кыргызстане. Решение соответствует требованиям Национального банка и направлено на повышение доступности государственных сервисов для населения, независимо от региона проживания.

Благодаря интеграции с MegaPay пользователи получают возможность совершать необходимые платежи в любое время и из любой точки страны, что делает взаимодействие с государственными сервисами более современным, прозрачным и комфортным.

