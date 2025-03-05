Спикер Жогорку Кенеша прокомментировал заявления Султанбая Айжигитова

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу в интервью агенству «Кабар» прокомментировал заявления депутата Султанбая Айжигитова по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.

Торага отметил, что все спорные территории разделены поровну — 50 на 50.

«Например, если наше село Достук переходит Таджикистану, то нам передается село Самонион. С той стороны тоже звучат возражения: «Мы не хотим отдавать свое село, ведь там похоронены наши предки». Здесь речь идет не об одном селе, а о решении вопроса между двумя государствами. Обмен селами — это верное решение, так как Достук — единственное кыргызское село, прилегающее к Таджикистану, а Самонион граничит с Кыргызстаном. Обменяться селами — самое логичное решение, принятое сторонами, так как эти населенные пункты находились в шахматном расположении. Теперь не будет конфликтов, а установятся мир и согласие», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

По мнению спикера, село Достук, переданное соседям, не имеет стратегического значения.

«Напротив, оно является отдаленным селом от Баткена и примыкает к границе с Таджикистаном. Если так рассуждать, таджикская сторона тоже может сказать, что стратегически важны и их села Самонион или Ходжайлоо. Поэтому ни одна из сторон не оказалась в проигрыше. На заседании комитета Камчыбек Кыдыршаевич подробно объяснил этот вопрос. Но есть люди, которые, даже понимая всю суть и важность, однако делают вид, что не понимают», — заявил Нурланбек Тургунбек уулу.

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Он отметил, что стратегически важным можно назвать участок Торт-Кочо. Сейчас ему присвоен нейтральный статус и это можно считать большим достижением.

«Что касается Воруха, то если мы передали туда 3,5 километра дороги, то взамен получили такую же протяженность дороги, от Самаркандека до Мин-Орука. Здесь тоже достигнуто равенство. В чем же проигрыш?» — сказал торага.

В заключение спикер с уверенностью заявил, что депутаты на сессии поддержат соглашение по кыргызско-таджикской границе.

Ранее Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».

Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что процесс ратификации будет завершен в течение месяца. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.