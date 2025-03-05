00:53
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Власть

Спикер Жогорку Кенеша прокомментировал заявления Султанбая Айжигитова

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу в интервью агенству «Кабар» прокомментировал заявления депутата Султанбая Айжигитова по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.

Торага отметил, что все спорные территории разделены поровну — 50 на 50.

«Например, если наше село Достук переходит Таджикистану, то нам передается село Самонион. С той стороны тоже звучат возражения: «Мы не хотим отдавать свое село, ведь там похоронены наши предки». Здесь речь идет не об одном селе, а о решении вопроса между двумя государствами. Обмен селами — это верное решение, так как Достук — единственное кыргызское село, прилегающее к Таджикистану, а Самонион граничит с Кыргызстаном. Обменяться селами — самое логичное решение, принятое сторонами, так как эти населенные пункты находились в шахматном расположении. Теперь не будет конфликтов, а установятся мир и согласие», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

По мнению спикера, село Достук, переданное соседям, не имеет стратегического значения.

«Напротив, оно является отдаленным селом от Баткена и примыкает к границе с Таджикистаном. Если так рассуждать, таджикская сторона тоже может сказать, что стратегически важны и их села Самонион или Ходжайлоо. Поэтому ни одна из сторон не оказалась в проигрыше. На заседании комитета Камчыбек Кыдыршаевич подробно объяснил этот вопрос. Но есть люди, которые, даже понимая всю суть и важность, однако делают вид, что не понимают», — заявил Нурланбек Тургунбек уулу.

Читайте по теме
Нужно вернуть село Достук. Султанбай Айжигитов о соглашении с Таджикистаном

Он отметил, что стратегически важным можно назвать участок Торт-Кочо. Сейчас ему присвоен нейтральный статус и это можно считать большим достижением.

«Что касается Воруха, то если мы передали туда 3,5 километра дороги, то взамен получили такую же протяженность дороги, от Самаркандека до Мин-Орука. Здесь тоже достигнуто равенство. В чем же проигрыш?» — сказал торага.

В заключение спикер с уверенностью заявил, что депутаты на сессии поддержат соглашение по кыргызско-таджикской границе.

Ранее Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру». 

Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что процесс ратификации будет завершен в течение месяца. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321867/
просмотров: 5066
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Кундузбек Сулайманов раскритиковал выступление коллеги по границе
Большинство депутатов поддерживают соглашение по кыргызско-таджикской границе
Спикер парламента предлагает предотвращать преступления с помощью ИИ
Фракция «Ыйман нуру» примет решение по высказавшемуся о границе депутату
Депутат считает, что вопросы по границе с Таджикистаном можно решить по-другому
В ЖК предложили предоставлять бесплатного адвоката для родителей детей с ОВЗ
Депутат просит Минкультуры прекратить вводить ограничения против журналистов
Новый закон о СМИ. Депутаты просят пригласить журналистов на обсуждение
Депутатам ЖК показали работу Госцентра подготовки спасателей при МЧС
Реакция депутатов из Баткена на соглашения по кыргызско-таджикской границе
Популярные новости
Массовое заражение детей ВИЧ в&nbsp;Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и&nbsp;жилье Массовое заражение детей ВИЧ в Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и жилье
Камчыбек Ташиев выступил против перехода на&nbsp;12-летнее школьное образование Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование
Центр при Минздраве берет по&nbsp;620 сомов за&nbsp;диагностику печени&nbsp;&mdash; депутат Центр при Минздраве берет по 620 сомов за диагностику печени — депутат
Рассчитывали на&nbsp;USAID. Депутат заявила о&nbsp;провале перехода на&nbsp;12-летнее обучение Рассчитывали на USAID. Депутат заявила о провале перехода на 12-летнее обучение
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году